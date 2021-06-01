Yavruyu kurtarmak isteyen kişinin diğer kargaların saldırısına uğradığı anlar cep telefonu kamerasında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yavruyu kurtarmak isteyen kişinin diğer kargaların saldırısına uğradığı anlar cep telefonu kamerasında

Yavruyu kurtarmak isteyen kişinin diğer kargaların saldırısına uğradığı anlar cep telefonu kamerasında
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop'ta yola düşen karga yavrusunu almak isteyen kişinin diğer kargaların saldırısına uğradığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sinop'ta yola düşen karga yavrusunu almak isteyen kişinin diğer kargaların saldırısına uğradığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kent merkezi Gazi Caddesi'nde yürüyen Erdal Ay, yol ortasında gördüğü karga yavrusunu bulunduğu yerden alarak yol kenarındaki yeşil alana bırakmak istedi.

Karga yavrusunu eline aldığı sırada bir anda çevredeki diğer kargaların saldırısına uğrayan Ay, güçlükle hayvanı yeşil alana bırakarak bölgeden uzaklaştı.

Yaşananlar, yoldan geçen bir başka kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Erdal Ay, AA muhabirine, karganın çok inatçı ve kinci bir hayvan olduğunun söylendiğini belirterek, "Burada bir kez daha gördük. Yavruya dokunur dokunmaz saldırmaya başladılar ama yapacak bir şey yok. Sonuçta onlar da can koruma iç güdüsü ile hareket ettiler." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

Dördüncü kattaki evinin camını silen genç kadın, dengesini kaybedip beton zemine düştü
Dördüncü kattaki evinin camını silen genç kadın, dengesini kaybedip beton zemine düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Nikos Dendias Devlet Bahçeli Binali Yıldırım İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Beren Saat Acun Ilıcalı Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Ozan Tufan Abdullah Avcı Merih Demiral Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yavruyu kurtarmak isteyen kişinin diğer kargaların saldırısına uğradığı anlar cep telefonu kamerasında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 11:28:17. #1.16#

title