Yavruyu kurtarmak isteyen kişinin diğer kargaların saldırısına uğradığı anlar cep telefonu kamerasında

Sinop'ta yola düşen karga yavrusunu almak isteyen kişinin diğer kargaların saldırısına uğradığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sinop'ta yola düşen karga yavrusunu almak isteyen kişinin diğer kargaların saldırısına uğradığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kent merkezi Gazi Caddesi'nde yürüyen Erdal Ay, yol ortasında gördüğü karga yavrusunu bulunduğu yerden alarak yol kenarındaki yeşil alana bırakmak istedi.

Karga yavrusunu eline aldığı sırada bir anda çevredeki diğer kargaların saldırısına uğrayan Ay, güçlükle hayvanı yeşil alana bırakarak bölgeden uzaklaştı.

Yaşananlar, yoldan geçen bir başka kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Erdal Ay, AA muhabirine, karganın çok inatçı ve kinci bir hayvan olduğunun söylendiğini belirterek, "Burada bir kez daha gördük. Yavruya dokunur dokunmaz saldırmaya başladılar ama yapacak bir şey yok. Sonuçta onlar da can koruma iç güdüsü ile hareket ettiler." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu