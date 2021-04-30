Yavrusu doğum kanalında kalan kediye sezaryen yapıldı
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Yavrusu doğum kanalında kalan kediye sezaryen yapıldı

Yavrusu doğum kanalında kalan kediye sezaryen yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde doğum esnasında zorlanan kedinin yardımına belediye veteriner ekipleri yetişti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde doğum esnasında zorlanan kedinin yardımına belediye veteriner ekipleri yetişti. Anından yapılan müdahale ile kediye sezaryen yapılarak sağlıklı bir doğum yapması sağlandı.

Süleymanpaşa Belediyesi Ak Çözüm Merkezine gelen bir ihbarda, bir kedinin karnındaki bir yavruyu doğurduğunu fakat diğer yavrusunu doğurmakta zorlandığını, kedinin doğum kanalında kalan yavrunun ölebileceği belirtildi. Ak Çözüm Merkezince alınan ihbar Süleymanpaşa Belediye Veteriner ekiplerine bildirilmesi üzerine söz konusu anne kedi olduğu yerden alındı.

Sezaryen ile çıkarıldı

Kısa sürede veterinerlik birimine getirilen anne kediye sezaryen yapılarak, doğum kanalında kalan yavru kedi sağlıklı bir şekilde olduğu yerden çıkarıldı.

Doğum sancıları nedeniyle bir süre bayılan kedi, kontrol altında tutulurken, iki yavru kedisi bir süre süt annenin altına verildi. Bayılan kedi kendine geldikten sonra ise yavrularına kavuşturuldu. - TEKİRDAĞ

Yavrusu doğum kanalında kalan kediye sezaryen yapıldı
Yavrusu doğum kanalında kalan kediye sezaryen yapıldı
Yavrusu doğum kanalında kalan kediye sezaryen yapıldı
Yavrusu doğum kanalında kalan kediye sezaryen yapıldı
Yavrusu doğum kanalında kalan kediye sezaryen yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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