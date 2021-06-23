Yavrusu çayı geçemeyince anne ayı da geri döndü

Yavrusu çayı geçemeyince anne ayı da geri döndü Tunceli'de yavrusunu çaydan geçirmeye çalışan anne ayı, başarılı olamayınca kendisi de vazgeçti.

Yavrusu çayı geçemeyince anne ayı da geri döndü

TUNCELİ - Tunceli'de yavrusunu çaydan geçirmeye çalışan anne ayı, başarılı olamayınca kendisi de vazgeçti. Anne ve yavru ayının o anları görüntülendi.

Tunceli'nin Pülümür Vadisi'nde anne ayı ile yavru ayı görüntülendi. Yavrusuyla Pülümür Çayı'na doğru hamle yapan anne ayı, yavrusunu sudan karşıya geçirmeye çalıştı. Suyun sığ yerlerini arayan anne ayı, yavrusunun tedirgin olması nedeniyle karşıya geçmekten vazgeçti. Anne ve yavrunun başarısız girişimleri cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Başarısız olan anne ve yavru yeniden ormanlık alana dönerek gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç