YAVRULARINI KORUMAYA ÇALIŞAN KARGALAR, EVİNE GİRMEYE ÇALIŞAN GÜVENLİK GÖREVLİSİNE SALDIRDI
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YAVRULARINI KORUMAYA ÇALIŞAN KARGALAR, EVİNE GİRMEYE ÇALIŞAN GÜVENLİK GÖREVLİSİNE SALDIRDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZİNCAN'DA havalimanında çalışan özel güvenlik görevlisi Salih Sevimli, mesaisi bitince evinin yolunu tuttu.

ERZİNCAN'DA havalimanında çalışan özel güvenlik görevlisi Salih Sevimli, mesaisi bitince evinin yolunu tuttu. Yaşadığı binanın bahçesine girecekken kargaların kendisine saldırmaya çalıştığını farketti. Bir süre durumu anlamaya ve kendisini korumaya çalışan Salih Sevimli, bir karga yavrusunun binanın girişinde durduğunu ve diğer kargaların da onu korumaya çalıştıklarını anladı. Yetişkin kargaların saldırı altında yavru kargayı güçlükle bahçe dışına çıkaran Salih Sevimli, saha sonra evine girebildi.

O anlar hem Salih Sevimli hem de çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

YAVRULARINI KORUMAYA ÇALIŞAN KARGALAR, EVİNE GİRMEYE ÇALIŞAN GÜVENLİK GÖREVLİSİNE SALDIRDI
YAVRULARINI KORUMAYA ÇALIŞAN KARGALAR, EVİNE GİRMEYE ÇALIŞAN GÜVENLİK GÖREVLİSİNE SALDIRDI
YAVRULARINI KORUMAYA ÇALIŞAN KARGALAR, EVİNE GİRMEYE ÇALIŞAN GÜVENLİK GÖREVLİSİNE SALDIRDI
YAVRULARINI KORUMAYA ÇALIŞAN KARGALAR, EVİNE GİRMEYE ÇALIŞAN GÜVENLİK GÖREVLİSİNE SALDIRDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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YAVRULARINI KORUMAYA ÇALIŞAN KARGALAR, EVİNE GİRMEYE ÇALIŞAN GÜVENLİK GÖREVLİSİNE SALDIRDI - Haberler
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