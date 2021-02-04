Yavruları ölen köpek, öksüz kalan yavru kediye annelik yapıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yavruları ölen köpek, öksüz kalan yavru kediye annelik yapıyor

04.02.2021 12:02 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:06
Yavruları ölen köpek, öksüz kalan yavru kediye annelik yapıyor

BURDUR'da yavruları ölen Mıncık adlı köpek, öksüz kalan 'Cinıvır' adındaki kediye annelik ediyor.

BURDUR'da yavruları ölen Mıncık adlı köpek, öksüz kalan 'Cinıvır' adındaki kediye annelik ediyor. Kediyi emziren ve onu koruyup kollayan köpeğin davranışı görenleri hayran bırakıyor.

Merkeze bağlı Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda yaşayan 2,5 yaşındaki Mıncık adlı köpeğin, annesiz kalan 8 aylık 'Cinıvır' adlı kediye annelik yapması görenleri şaşırtıyor. Kendi yavruları bir süre önce ölen Akbaş melezi sokak köpeği olan Mıncık, yavru kediyi emzirip, onu kendi yavrusu gibi kolluyor. Bu ikiliyi görenler ise kendi cinsinden olmayan bir hayvana annelik şefkati gösteren köpeğe hayranlıkla bakıyor.


Yavruları ölen köpek, öksüz kalan yavru kediye annelik yapıyor
Yavruları ölen köpek, öksüz kalan yavru kediye annelik yapıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Deniz Türüç Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Ptt Ankara Antalya Oyunlar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yavruları ölen köpek, öksüz kalan yavru kediye annelik yapıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 12:06:33. #1.14#
title