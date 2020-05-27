Yavruları ölen kedi başka yavruları besliyor - BOLU
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Yavruları ölen kedi başka yavruları besliyor - BOLU

Bolu'da yavruları ölen bir kedi, 4 kedi yavrusuna süt anneliği yapıyor.

27.05.2020 13:40 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:46

Bolu'da yavruları ölen bir kedi, 4 kedi yavrusuna süt anneliği yapıyor.

Aşağısoku Mahallesi'nde ikamet eden Muzaffer ve Emine Mert çifti, yaklaşık 1 yıl önce sokakta 2 kedi yavrusu buldu. Yavruları sahiplenen aile, kedilerin bakımını üstlendi.

Aradan geçen sürede Mert ailesinin "Minnak" ve "Minnoş" adını verdiği kediler yavruladı.

Yavruları ölen kedilerden biri, diğer kedinin yavrularını emzirmeye başladı.

Emekli imam 75 yaşındaki Muzaffer Mert, yaptığı açıklamada, "Kedilerden biri erken doğum yaptı, o nedenle yavruları öldü. Ondan sonra ikincisi doğum yaptı, 4 yavrusu oldu. Burada yaşamaya devam ediyorlar. Biz de onlara bakıyoruz artık." diye konuştu.

Kedi yavrularının hem annelerini hem de yavruları ölen diğer kediyi emdiğini de dile getiren Mert, "Kediler bir de yavruları sarıyor, kucaklıyorlar, bırakmıyorlar. Onları soğuktan koruyorlar. 4 yavru 2 annesiyle birlikte büyüyor." şeklinde konuştu.

Emine Mert de kedilere çok alıştıklarını dile getirerek, "Yavruları 2 kedi birden emziriyor." dedi.

Yavruları ölen kedi başka yavruları besliyor - BOLU

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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