KASTAMONU - Yavruları ölen kedi, annelerini kaybeden yavrulara kucak açtı
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KASTAMONU - Yavruları ölen kedi, annelerini kaybeden yavrulara kucak açtı

Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'da yavruları ölen kedi, annelerini kaybeden 10 günlük yavrulara kucağını açtı.

Kastamonu'da yavruları ölen kedi, annelerini kaybeden 10 günlük yavrulara kucağını açtı.

Bir evin odunluğunda bulunan yeni doğmuş 5 yavrunun annelerinin birkaç gündür gelmemesi üzerine çevredekiler, Hayvan Hakları Federasyonu Kastamonu temsilcisi Ayten Kökgöz'e haber verdi.

Kökgöz, sahipsiz hayvanlar için oluşturulan Patiköy'ün kurucusu Hülya Balcı ile yavrulara sahip çıktı.

Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde yavruları ölen bir kedi olduğunu öğrenen Balcı ve Kökgöz, yavruları anne kedinin yanına götürdü. Bakımevindeki anne kedi, yavruları adeta kendi yavruları yerine koydu.

Anne kedi ve yavruları Patiköy'e getiren Balcı, yavrular büyüyene kadar hayvanlara burada bakacak.

Balcı, AA muhabirine, kendi imkanları ve yardımseverlerin desteğiyle oluşturduğu Patiköy'de ampute köpek ve kedilerin yaşadığını söyledi.

Patiköy'ün yeni misafirlerinin yavrular ve süt anneleri olduğunu dile getiren Balcı, "Yavruların annesine araba çarpmış veya köpek saldırmış olabilir. Bu süreçte insanlar kendi imkanlarıyla bakmaya çalışmış ama yavruların 2 saatte bir tuvalet yapması, sıcak bir ortamı olması, aynı zamanda anne sıcaklığı için su torbası gerekiyor." dedi.

Çevredekilerin yavrulara bakmakta zorlanınca çözüm aradığını belirten Balcı, "Yavruları gidip aldık. Kastamonu Belediyesi Bakımevinde 4 bebeğini kaybetmiş bir anne olduğunu öğrendik. Kabul edip etmeyeceğini denemek istedik. Anne, sesini duyduğu an kafesten patisini uzatıp yavruları istedi." diye konuştu.

Anne kedinin yavrularla ilgilendiğini vurgulayan Balcı, şunları kaydetti:

"Öksüzlerin annesi, annenin de yavruları yok. Birbirlerine kavuşturduk. Anne sabırsızlıkla bebekleri altına aldı, sarıldı, yaladı. Sanki kendi bebekleri gibi sevdi. Bebekler de anneyi sarıp sarmaladı. Bu manzarayı birçok kez gördüm. Anne bebekleri emziriyor, bebekler de sıcak sütü içip uyuyor. İnsanların bu hayvanlardan öğrenmesi gereken birçok güzellik var. Hayvanlara düşmanlık bitsin. Beslemeseniz de besleyene saygı duyun lütfen."

KASTAMONU - Yavruları ölen kedi, annelerini kaybeden yavrulara kucak açtı
KASTAMONU - Yavruları ölen kedi, annelerini kaybeden yavrulara kucak açtı
KASTAMONU - Yavruları ölen kedi, annelerini kaybeden yavrulara kucak açtı
KASTAMONU - Yavruları ölen kedi, annelerini kaybeden yavrulara kucak açtı
KASTAMONU - Yavruları ölen kedi, annelerini kaybeden yavrulara kucak açtı
KASTAMONU - Yavruları ölen kedi, annelerini kaybeden yavrulara kucak açtı
KASTAMONU - Yavruları ölen kedi, annelerini kaybeden yavrulara kucak açtı
KASTAMONU - Yavruları ölen kedi, annelerini kaybeden yavrulara kucak açtı
KASTAMONU - Yavruları ölen kedi, annelerini kaybeden yavrulara kucak açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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