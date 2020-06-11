Yavruları olan yaban hayvanları fotokapana takıldı
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Yavruları olan yaban hayvanları fotokapana takıldı

Yavruları olan yaban hayvanları fotokapana takıldıDÜZCE Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin kurduğu fotokapanlara yavruları olan hayvanlar takıldı.

Yavruları olan yaban hayvanları fotokapana takıldı
11.06.2020 11:41 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:03

Yavruları olan yaban hayvanları fotokapana takıldı

DÜZCE Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin kurduğu fotokapanlara yavruları olan hayvanlar takıldı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü, yavrulama dönemi sonrasında yabani hayvanların hareketleri ve beslenme şekillerini fotokapanlar aracılığıyla izlemeye aldı. Yavrulama dönemi sonrasında yabani domuz, karaca, geyik ve kuş gibi hayvanların yavrularıyla beslenirken yoğun oldukları bölge fotokapanla takip edildi. Hayvanlar beslenirken ve su içerken görüntülendi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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