Yavruları mahsur kalan anne kedi insanları yardıma çağırdı
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Yavruları mahsur kalan anne kedi insanları yardıma çağırdı

Yavruları mahsur kalan anne kedi insanları yardıma çağırdı Yağmur suyu giderine düşüp mahsur kalan kediler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Anne kedi kurtarma çalışması boyunca olay yerinden ayrılmadı Antalya'da bir otelin restoran bölümünün çatısına yavrulayan kedi, yavruları yağmur...

07.06.2020 10:52 | Son Güncelleme: 07.06.2020 10:58

Yavruları mahsur kalan anne kedi insanları yardıma çağırdı

Yağmur suyu giderine düşüp mahsur kalan kediler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Anne kedi kurtarma çalışması boyunca olay yerinden ayrılmadı

ANTALYA - Antalya'da bir otelin restoran bölümünün çatısına yavrulayan kedi, yavruları yağmur suyu giderine düşüp mahsur kalınca çevredeki insanları uyarıp yavrularının kurtarılmasını sağladı. Olaya tanık olanların heyecanla izlediği kurtarma operasyonu sonunda yavrularına kavuşan anne kedi, yavrularını kulağından çekerek uzaklaştırdı.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelin Kuğulu Park'ta işlettiği restoranın civarında arkadaşıyla birlikte hem gezip hem sokak hayvanlarına kuru mama vermekte olan turizm çalışanı Önder Filizfidan, kendilerine yaklaşan ve binaya doğru peşinden sürüklemeye çalışan kedinin davranışından olağanüstü bir durum olduğunu anladı. Kediyi takip edip binaya yaklaşınca kalın metalle kaplı yağmur suyu kanalının içinden gelen yavru kedi miyavlamasını duydu. Hemen belediye hayvan barınağı, itfaiyeyi ve Kemer Emniyet Müdürlüğü'nü arayan Filizfidan, ekipler gelinceye kadar yavruların tam yerini tespit etmeye çalıştı.

İtfaiye kalın alüminyumu keserek yavruyu çıkardı

Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediye İtfaiyesi Acil Kurtarma Ekibi ve polisin yaptığı incelemede, yavrunun çatıdan yağmur suyu giderine düştüğünü ve ulaşmanın mümkün olmadığını tespit etti. Ekip, bunun üzerine hayvana zarar vermeyecek bir uzaklıkta tesisatı keserek bir pencere açtı ve bir yavruyu sağ salim dışarıya çıkardı.

İtfaiyecinin dikkati ikinci yavruyu da kurtardı

Kurtarma operasyonunu izleyen herkesi kedi yavrusunu sevmeye fotoğraf çekmeye başlarken tecrübeli itfaiye çalışanı Necati Tıraş'ın dikkati sayesinde aynı yere düşmüş ama bitkin düştüğü için miyavlayamayan ikinci bir yavru daha ortaya çıktı. İzleyenlerin sevinci daha da artarken yavruların nerede kalacağı tartışma konusu oldu.  Bazı kişiler yavruların barınağa götürülmesinin uygun olacağını söylerken, anne kedinin büyük ihtimalle yakınlarda olabileceği  görüşü ağırlık kazandı.

İnsan azalınca anne kedi ortaya çıktı

İtfaiye kurtarma ekibi ve polislerle izleyenlerin çoğu olay yerinden uzaklaştıktan sonra yavrulara bir kedinin yaklaştığı görüldü. Önder Filizfidan isimli vatandaşın hemen tanıdığı kedi, kurtarılan yavrularını kulaklarından tutarak insanlardan uzaklaştırdı.

Hayvansever çift teşekkür etti

Anne kedinin hareketlerinden bir olumsuzluk olduğunu farkeden ve kurtarılmasına yardımcı olan Önder Filizfidan ve arkadaşı Svetlana Kostrykina, yavruların kurtulmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek yardımcı olan itfaiyesi ve polislere teşekkür etti.

Yavruları mahsur kalan anne kedi insanları yardıma çağırdı

Kaynak: İHA

Manşet

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