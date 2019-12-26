Yavrudoğan'a içme suyu takviyesi

26.12.2019 12:37 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:41

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Manavgat İlçesi Yavrudoğan turizm bölgesinde çalışma yaptı. Yavrudoğan'ı besleyen içme suyu hattı güçlendirilerek yaz sezonunda yaşanan su sıkıntısı ortadan kaldırıldı.



Manavgat'ın siteler ve oteller bölgesini içine alan Yavrudoğan Mahallesi'nde yaz aylarında artan nüfus ve yoğunlaşan turizm faaliyeti nedeniyle içme suyu ihtiyacının da aynı oranda artması üzerine Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü harekete geçti. Gündoğdu ve Çolaklı turizm bölgelerine içme suyu sağlayan 315 mm'lik boru hattı 264 metre uzatılarak Yavrudoğan'ı besleyen hatta bağlantı yapıldı. Mevcut 200'lük hattın takviye edilmesi sayesinde yaz sezonunda bölgede yaşanan içme suyu sıkıntısı ortadan kaldırıldı.



Gerçekleştirilen çalışma sırasında son derece titiz davranan ve vatandaşın mağdur olmaması için çaba sarf eden ASAT Manavgat Şube Müdürlüğü yetkilileri, çalışmalar sırasında bozulan turizm yolunun ilçe belediyesi ile yapılan protokol kapsamında en kısa sürede asfaltlanacağını belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA