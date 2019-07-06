Yavru zebralara büyük ilgi

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde 6 Haziran tarihinde dünyaya gelen 5 yavru zebra, çocukların ilgi odağı oldu. Okulların tatil olmasıyla birlikte hayvanat bahçesine gelen çocuklar zebralara büyük ilgi gösteriyor.

Kurulduğu 1998 yılında 70 tür hayvanla ziyaretçi kabulüne başlayan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde tür sayısı 121'i buldu. Bin 200 civarında hayvanın yaşadığı 200 dönümlük hayvanat bahçesinde zebraların 6 Haziran'da yavruları dünyaya geldi. Yavrular ile zebra sayısı 18'e ulaştı. Türkiye'deki en büyük zebra popülasyonuna sahip alan olan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde bir ay sonra zebralara bir üye daha dahil olacak.

Hollanda'dan getirilen zebralar, hayvanat bahçesinde 2016 yılından bu yana planlı olarak doğum yapıyor. İtinalı bakım ve besleme ile bakılan zebralar, okulların tatil olmasıyla birlikte çocukların da ilgi odağı oldu. Çocuklar yeni dünyaya gelen yavru zebraları çok sevdiklerini söyledi.

Öte yandan zebralar ile aynı alanda yaşayan zürafalar da uzun boylarıyla çocukların dikkatini çekiyor. Zürafalar bakıcıların ellerinden iştahla yaprakları yiyor. Bu durumu çocuklar cep telefonlarıyla kaydediyor. - BURSA

Kaynak: İHA