Yavru yaban keçileri hastane bahçesine indi
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Yavru yaban keçileri hastane bahçesine indi

Yavru yaban keçileri hastane bahçesine indi Son dönemde yaban hayatıyla ilgili ilginç görüntülerin yakalandığı Gümüşhane'de son olarak yavru yaban keçileri hastane bahçesinde kayıt altına alındı.

01.06.2020 20:44 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:48

Yavru yaban keçileri hastane bahçesine indi

GÜMÜŞHANE - Son dönemde yaban hayatıyla ilgili ilginç görüntülerin yakalandığı Gümüşhane'de son olarak yavru yaban keçileri hastane bahçesinde kayıt altına alındı.

Şiran İlçe Devlet Hastanesi'nde öğlen saatlerinde hemen bitişiğindeki ormandan atlayarak gelen 2 yavru yaban keçisi vatandaşların şaşkın bakışları arasında hastane bahçesini gezdi.

O anlar cep telefonuyla vatandaşlar tarafından kayda alınırken, bahçede insanları görünce otoparka kaçan yavru yaban keçileri daha sonra geldikleri gibi geri döndü.

Yavru yaban keçileri hastane bahçesine indi

Kaynak: İHA

Manşet

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