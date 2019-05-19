Yavru Vatan'da 100'üncü Yıl Coşkusu

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 100'üncü yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkent Lefkoşa ve ilçelerde çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Atatürk'ün Samsun'a ayak basışı ve Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcının 100. yıl dönümü KKTC'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Lefkoşa'da düzenlenen törene, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, KKTC'nin ikinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, milletvekilleri, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Anıta protokol sırasına göre çelenkler konulmasının ardından, Anıtkabir'den gelen toprak Boğaz Şehitliği'ndeki şehitlerin toprağına karıştırılmak üzere Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sunuldu. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle son buldu. KKTC Milli Eğitim Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit yaptığı konuşmada, "Bugün, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlatılan kurtuluş mücadelesinin ilk adımlarının atıldığı gün olan 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yıl dönümü. Bir başka deyişle, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi ayakları üzerine kalkışının ve onurlu mücadelesinin üzerinden bir asır geçmiş durumda. Aradan yüz yıl geçse de, Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı Kurtuluş Savaşı'nın anlam ve önemi, yıllar geçtikçe çok daha iyi anlaşılmaktadır. Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin bağımsızlığını kazanması ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu yolunda temel adım olurken, Atatürk aynı zamanda, çağdaş uygarlık hedefini ortaya koymuş, Kıbrıs Türk halkı da, Atatürk ilkelerini, demokratik, laik ve çağdaş yaşam biçimini benimseyerek, içselleştirmiştir. Diğer yandan, bu anlamlı ve tarihi günün Mustafa Kemal Atatürk tarafından bizzat gençlere armağan edilmesi, onun, gençlere olan inancının, güveninin en somut göstergesidir" dedi. Özyiğit konuşmasını, "Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi saygıyla anarken, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını en içten duygularımla kutlarım" sözleriyle sonlandırdı. Lefkoşa'daki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde akşam saatlerine doğru tüm okulların, üniversitelerin, kurum ve kuruluşlar ile spor federasyonlarının katılımı ile "100.Yıl Kortej Yürüyüşü" düzenlenecek.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

Kaynak: İHA