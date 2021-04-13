YAVRU VAŞAĞIN YENİ YUVASI, ESKİŞEHİR HAYVANAT BAHÇESİ OLDU

YARALI olarak bulunduktan sonra tedavi edilen 2,5 aylık vaşak, sağlığına kavuştuktan sonra doğaya adapte olamayacağı belirlenerek Eskişehir Hayvanat Bahçesi'ne yerleştirildi.

YARALI olarak bulunduktan sonra tedavi edilen 2,5 aylık vaşak, sağlığına kavuştuktan sonra doğaya adapte olamayacağı belirlenerek Eskişehir Hayvanat Bahçesi'ne yerleştirildi. Nesli tehlike altındaki vaşak için hayvanat bahçesinde doğasına uygun şekilde barınak tasarlandı.

Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri yaklaşık 2,5 aylıkken yaralı olarak buldukları vaşağı, Ankara Üniversitesi'nde 4 ay süreyle tedavi ettirdi. Sağlığına kavuşmasının ardından ise vaşak doğaya adapte olamayacağının belirlenmesinin üzerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hayvanat Bahçesi'ne yerleştirildi. Eskişehir Hayvanat Bahçesi yetkilileri, Avrasya vaşağının bahçenin en yeni üyesi olduğunu ve tüm kontrollerinin ardından bahçede yerini aldığını ifade ederek, "Doğada yavru vaşaklar 10-11 aylık olana kadar anneleriyle vakit geçirerek avlanmayı öğrenirler. Bu yavrunun böyle bir şansı olmadığından Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetkilileriyle ve Ankara Üniversitesi ile görüşerek gerekli yasal izinleri alıp vaşak yavrusunun Eskişehir Hayvanat Bahçesinde koruma ve bakım altına alınmasını sağladık. Bu görüşmeler ve izin süresince vaşağın normal habitatına uygun olacak şekilde barınak tasarımını oluşturduktan sonra vaşağın Ankara'dan bahçemize transferini gerçekleştirdikö dedi.

Yaban hayatının önemli bir parçası olan vaşakların da insanoğlunun tehdidi altında bulunduğunu belirten yetkililer, Dünya Koruma Birliği'nin (World Conservation Union) açıkladığı nesli tehlike altındaki 120 memeli türünden biri olan vaşağa sahip çıkmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Hayvanat Bahçesi'nin artış gösteren vaka sayıları nedeniyle ziyarete kapalı olduğunu hatırlatan yetkililer, salgının kontrol altına alınması ve bahçenin ziyarete alınmasıyla birlikte vatandaşların vaşağı yakından görebileceğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı