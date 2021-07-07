Yavru Van kedilerine sakinleştirici fon müziği terapisi
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Yavru Van kedilerine sakinleştirici fon müziği terapisi

Yavru Van kedilerine sakinleştirici fon müziği terapisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Her yıl yerli ve yabancı on binlerce kişinin ziyaret ettiği Van Kedi Villası'nda koruma altında bulunan yavru kedilere rahatlatıcı Anadolu fon müzikleri dinletiliyor.

Her yıl yerli ve yabancı on binlerce kişinin ziyaret ettiği Van Kedi Villası'nda koruma altında bulunan yavru kedilere rahatlatıcı Anadolu fon müzikleri dinletiliyor.

Türkiye'de milli ırk olarak tescillenen ve ünü sınırları aşıp dünyaya yayılan Van kedilerinin neslinin devamı için çalışmalar özverili bir şekilde devam ediyor. Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedileri müzikle sakinleşiyor. Bu yıl dünyaya gelen ve annelerinden kopan yavru kedilere ev ortamı sağlanıyor. Ev ortamının sağlandığı kedilerin sakinleşmesi için de Anadolu fon müzikleri dinletiliyor.

"Her türlü klasik fon müziği dinletiyoruz"

İHA muhabirine konuşan YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, merkez olarak Van kedilerine ev ortamı hazırlama çabası içerisinde olduklarını ve müziğin de bunun bir parçası olduğunu belirtti. Van kedilerine her türlü klasik ve fon müziği dinlettiklerini ifade eden Prof. Dr. Kaya, "Hayvanları rahatlattığına inandığımız, kulağı tırmalamayacak müzikleri burada gün boyu çalışıyoruz. Bu müziklerin de hayvanlara iyi geldiğine inanıyoruz. Fon müziklerinin genellikle ruhu dinlendirdiği biliniyor. Anadolu müzik tonları bizim için değerlidir" dedi.

Annelerinden ayrılan yavru kedilerin de müzikli ortamda hayatlarını devam ettirdiğini dile getiren Kaya, anne kedilere müzik ne kadar etkiliyse yavru kedilere de o derece etkili olduğunu kaydetti. - VAN

Yavru Van kedilerine sakinleştirici fon müziği terapisi
Yavru Van kedilerine sakinleştirici fon müziği terapisi
Yavru Van kedilerine sakinleştirici fon müziği terapisi
Yavru Van kedilerine sakinleştirici fon müziği terapisi
Yavru Van kedilerine sakinleştirici fon müziği terapisi
Yavru Van kedilerine sakinleştirici fon müziği terapisi
Yavru Van kedilerine sakinleştirici fon müziği terapisi
Yavru Van kedilerine sakinleştirici fon müziği terapisi
Yavru Van kedilerine sakinleştirici fon müziği terapisi
Yavru Van kedilerine sakinleştirici fon müziği terapisi
Yavru Van kedilerine sakinleştirici fon müziği terapisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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