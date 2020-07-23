Yavru tilkiyi ölümden böyle kurtardılar
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Yavru tilkiyi ölümden böyle kurtardılar

Yavru tilkiyi ölümden böyle kurtardılar Yol kenarında bulunan yavru kedi ölüme terk edilmedi Yavru kediyi ölmekten kurtaran Mustafa Kavas: "İnşallah iyileşir yeniden doğaya salınır" Eskişehir'de bir vatandaş çevreyolu kenarında harap ve bitap bir şekilde bulduğu yavru tilkiyi yetkililere...

23.07.2020 11:26 | Son Güncelleme: 23.07.2020 11:33

Yavru tilkiyi ölümden böyle kurtardılar

Yol kenarında bulunan yavru kedi ölüme terk edilmedi

Yavru kediyi ölmekten kurtaran Mustafa Kavas:

"İnşallah iyileşir yeniden doğaya salınır"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir vatandaş çevreyolu kenarında harap ve bitap bir şekilde bulduğu yavru tilkiyi yetkililere teslim ederek ölmekten kurtardı.

Ankara'dan Eskişehir'e gelen AK Parti Eskişehir Tepebaşı Meclis Üyesi Mustafa Kavas, Beylikova yakınlarında yolun kenarında yürümekte zorluk çeken zayıf tilki yavrusunu yol kenarında gördü. Aracıyla duran Kavas, tilkiyi alarak bir torba içine koydu. Ardından Eskişehir'e getirilen tilki burada hayvan barınağında bulunan yetkililere teslim edildi. Tilkiyi yol kenarında ölüme terk etmeyen Mustafa Kavas, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Ankara'dan dönerken Beylikova kavşağı yakınlarında hayvanımızı yol kenarında harap ve bitap bir halde bulduk. Sanırım günlerden beri aç ve susuz kalmış. Yolun kenarına kadar gelmiş. Elimizle yakalanacak durumdaydı ve yakaladık. Yolda hemen Milli Parklar ile bağlantıya geçtik. Kendileri hayvanı belediyemizin hayvan barınağına teslim etmemizi istediler biz de getirdik. İnşallah iyileşir ve tekrar doğaya salınır. Kaçamayacak durumdaydı, yürümeye dermanı yoktu. Elimizle yakaladık. O şekilde aldık ve bakımları yapılması için barınağımıza getirdik. Doğa hepimizin, doğaya sahip çıkmamız gerekiyor. Bu nedenle bu haldeki bir hayvanı yolda bırakmak yanlış olurdu. Biz vatandaşlık görevimizi yaparak hayvanımızı aldık."

Yavru tilkiyi ölümden böyle kurtardılar

Kaynak: İHA

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