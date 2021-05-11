Yavru tilkinin tedavisini gözyaşları ile izlediler
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Yavru tilkinin tedavisini gözyaşları ile izlediler

İhlas Haber Ajansı / ALİ YILDIZ - Haberler | Güncel

- Yavru tilkinin tedavisini gözyaşları ile izlediler Düzce'de fındık bahçesinde buldukları tilki yavrusunu veteriner kliniğine getiren anne ile kızı, tedavi sürecini gözyaşları ile izledi.

- Yavru tilkinin tedavisini gözyaşları ile izlediler

DÜZCE - Düzce'de fındık bahçesinde buldukları tilki yavrusunu veteriner kliniğine getiren anne ile kızı, tedavi sürecini gözyaşları ile izledi. Annesinin doğumdan sonra terk ettiği tilki yavrusu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Düzce'de kontrol etmek için gittikleri fındık bahçesinde anne tilkinin doğumdan sonra terk ettiği yavrusunu bulan Dilek Şen ve kızı, yavru tilkiyi önce öldü sandı. Ardından parmaklarıyla kalp masajı yaparak yavru tilkiyi yeniden hayata döndüren anne kız daha sonrada vakit kaybetmeden veteriner kliniğine getirdiler.

Veteriner Tahsin Çakmak tarafından ilk kontrolleri yapılan yavru tilki vücut ısısının çok düşük olması nedeniyle hemen yoğun bakıma alınarak vücut ısısı yükseltilmeye çalışıldı.

Anne Dilek Şen veterinerin yaptığı yavru tilkiyi kurtarma çabalarını gözyaşları arasında izledi. Şen, yavru tilki ile ilgili bilgi vererek "Fındık bahçesine gezmeye gitmiştik. Orada gezerken yavru tilkiyi gördük. Nefes almıyordu. Önce parmaklarımızla kalp masajı yaparak canlandırdık. Nefes almaya başlayınca göğsüme yasladım. Annesi sandı galiba biraz daha rahatladı. Göğsümden uzaklaşınca huzursuzlanıyordu. Sanırım annesi olarak beni tanıdı. İyileştirmek için veterinere getirdik" dedi.

Ancak yapılan bütün müdahalelere tepkisiz kalan yavru tilki öldü.

(SA-ALI-RFK

Yavru tilkinin tedavisini gözyaşları ile izlediler
Yavru tilkinin tedavisini gözyaşları ile izlediler
Yavru tilkinin tedavisini gözyaşları ile izlediler
Yavru tilkinin tedavisini gözyaşları ile izlediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ YILDIZ

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Kedinin iki gözünü de oyup otoban kenarına attılar
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