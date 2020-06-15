Yavru tilki, kendisine sahip çıkan Aktürk ailesini unutmuyor
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Yavru tilki, kendisine sahip çıkan Aktürk ailesini unutmuyor

TOKAT'ta, yeni doğduğunda bulup bakımını yaptıkları yavru tilki, Aktürk ailesini unutmuyor.

Yavru tilki, kendisine sahip çıkan Aktürk ailesini unutmuyor
15.06.2020 18:39 | Son Güncelleme: 15.06.2020 19:03

TOKAT'ta, yeni doğduğunda bulup bakımını yaptıkları yavru tilki, Aktürk ailesini unutmuyor. Ailenin 'Pamuk' isimini verdiği tilki, zaman zaman ailenini yaşadığı eve geliyor. 

Zile ilçesine bağlı Üçkaya köyünde oturan Elif ve Rıza Aktürk'ün çiftinin çocukları 3 ay önce köy arazilerinde yeni doğmuş tilkiyi buldu. Aktürk çifti, çocuklarının eve getirdiği tilkiyi beslemeye başladı. 3 ay süresince tilkiyi evlerinin bahçesinde besleyen Aktürk ailesi, daha sonra doğal yaşamına bıraktı. Yavru tilki, kendisini besleyen Aktürk ailesininin evine zaman zaman gelmeye başladı.

'İNEK SÜTÜ İLE BESLEDİK'Yavru tilkinin annesinin öldüğünü söyleyen Elif Aktürk, "Oğlum arazide tilkiyi bulmuş. Babasına telefon açtı, 'Getireyim mi' diye sordu. 'Gözleri açık değil kapalı' dedi. Biz de getirmesini söyledik. Sonra bunu inek sütü ile besledik. Banyosunu yaptırdık. Artık bize alıştı annelik yaptığımız için. Bizi çok seviyor. Bırakmıyor, 'Pamuk' dediğimiz zaman sesimizi dağda duyuyor, geliyor. Çok yaramaz, çok vahşi, ayaklarımızı tırmalıyor. Onu çok seviyoruz. Geliyor, gidiyor aç kalmasın diye hep onu düşünüyoruz. Onu görmediğimiz zaman üzülüyoruz. Aç kaldığı zaman geliyor. Karnı doyduktan sonra biraz oynuyor bizimle, sonra gidiyor" dedi. BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN DESTEK

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ise Twitter hesabından videoyu paylaşarak,"Yavru tilkiye annelik yapmak mı? Elif hanım hayvanseverlikte sınır tanımıyor" paylaşımıyla aileye destek gönderdi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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