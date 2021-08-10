Yavru tavşan alevlerin arasından yaşama tutundu

Yavru tavşan alevlerin arasından yaşama tutundu Annesi yanan yavru tavşan solunum desteği ile yaşama tutundu -Alevlere toprağın altında yakalanan yavru tavşanın tedavisi devam ediyor -Anne tavşan yangına dışarıda yakalanıp telef olurken, toprak altındaki yavrusu yaralı kurtuldu Antalya'nın...

Yavru tavşan alevlerin arasından yaşama tutundu

Annesi yanan yavru tavşan solunum desteği ile yaşama tutundu

-Alevlere toprağın altında yakalanan yavru tavşanın tedavisi devam ediyor

-Anne tavşan yangına dışarıda yakalanıp telef olurken, toprak altındaki yavrusu yaralı kurtuldu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 gün süren yangının ardından, yanarak telef olan annesinin yanında toprak altında bulunan yaralı yavru tavşan sahra hastanesinde tedavi altına alındı.

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da 4 farklı noktada aynı anda çıkan yangın 10 gün sürmüş ve binlerce hayvan telef olmuştu. Söndürme çalışmalarında veya yangın anında bulunup kurtarılan hayvanların tedavisi sürüyor. Yangının üzerinden 13 gün geçmesine rağmen sahra hastanesine yanan ve dumandan etkilenen hayvanlar gelmeye devam ediyor. Yangından en fazla etkilenen yerlerden Kalemler Mahallesinde İbrahim Top isimli vatandaş, annesi yanarak telef olan bir yavru tavşan buldu. 15-20 günlük olduğu tahmin edilen tavşan yavrusunu İbrahim Top, motosikletiyle sahra hastanesine getirdi. Yavru tavşan veterinerler tarafından hemen tedaviye alındı. Dumandan etkilendiği belirlenen yavru tavşana ilk etapta oksijen verilirken, içerisinde yiyecek ve su bulunan küveze konulmak suretiyle tedavisine devam edildi.

"Zeytin bahçesinde toprak altında buldu"

Kalemler Mahallesinde yangının zarar verdiği zeytin bahçesini traktörle sürmek için gittiğini anlatan İbrahim Top "Traktörle tarlayı sürmeye başladığım sırada bir tavşanın yanmış olduğunu gördüm, alıp tarlanın dışına çıkarmak için gittiğimde, toprağın altında hareketlilik olduğunu fark ettim. Kazınca yavru tavşanla karşılaştım. Toprak altında yanmaktan kurtulmuştu. Alıp tedavisinin yapılması için buraya getirdim" dedi.

"Dumandan etkilenmiş"

Sahra hastanesinde yavru tavşanın tedavisini üstlenen veteriner Hasan Cellat, tavşanın dumandan oldukça etkilendiğini belirterek "İlk olarak oksijen vererek kendisine gelmesini sağladık. Şu an her şey normal görünüyor. Küvezde oksijen vermeye, yiyecek ve su vermeye devam edeceğiz. En kısa sürede tamamen iyileşeceğine ve doğal yaşamına bırakılacağına inanıyorum" dedi.

"13 gün sonra bile yaralı hayvanlar geliyor"

Gönüllülerden oluşan sahra hastanesine yangının üzerinden 13 gün geçmesine rağmen hala yaralı ve dumandan etkilenmiş hayvanlar gelmeye devam ediyor. Dumandan etkilenen yaşlı koyun ile keçi yavrusunun tedavilerine veterinerler tarafından devam ediliyor. Oksijen verilmek suretiyle tedavilerine başlanan hayvanlara serum takılarak beslenmeleri sağlanıyor. Koyun ve keçi yavrusunun yanmış bir alanda birlikte bulundukları öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan