YAVRU SERÇELER GÜLÇİN'İN KORUMASINDA

MUĞLA'da mimar Gülçin Emginoğlu, bahçede bulduğu 2 serçe yavrusuna bakmaya başladı.

MUĞLA'da mimar Gülçin Emginoğlu, bahçede bulduğu 2 serçe yavrusuna bakmaya başladı. Ofisine aldığı kuşlara 'Paris' ve 'Fendi' isimlerini koyan Emginoğlu, şırıngayla mama vererek besliyor.

Menteşe ilçesinde mimar Gülçin Emginoğlu, sahibi olduğu işletmenin bahçesinde dolaşırken, 2 yavru serçenin çırpındığını fark etti. Emginoğlu, yanlarında anne serçenin olmadığı kuşları alıp, mimarlık ofisine getirdi. Emginoğlu, 'Paris' ve 'Fendi' isimlerini verdiği yavruları şırıngayla mama vererek, beslemeye başladı. Kuşların kafesini de açık tuttuğunu belirten Emginoğlu, Bahçede dolaştığım sırada çiçeklerin arasında kıpırdanma fark ettim. Dikkatli bakınca 2 serçe yavrusu gördüm. Kuşların biri bitkin haldeydi. Zaman kaybetmeden ikisini de ofise getirdim. İş yerimde 5 sultan papağanım da var. Şırıngayla mama verdiğim sırada kuşlar ağızlarını kocaman açtı daha sonra uyudular. Güzel zaman geçiriyoruz. Acıktıkları zaman üzerime gelip, ötüyorlar diye konuştu.

Serçelerin beslenmesiyle ilgili internette araştırma yaptığını anlatan Emginoğlu, 1 hafta sonra tohumlara geçeceğiz. Dışarı bıraktığım zaman doğal hayatlarında zorluk yaşamalarını istemiyorum. Beni bırakmazlarsa beraber yaşamayı sürdürürüz. İşlerim yoğun olmasına rağmen gün içinde kuşların takibini sürdürüyorum. Kafesleri açık olduğu için ofis içinde uçuyorlar dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı