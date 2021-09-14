Çanakkale'de bakımı tamamlanan peçeli baykuş doğaya salındı

Çanakkale'de yavru halde bulunup bakıma alınan peçeli baykuş doğaya tekrar salındı.

Biga Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Şefliği tarafından 3 ay önce 2 haftalık olduğu dönemde ormanda bulunan baykuş, Çanakkale Şube Müdürlüğünce bakıma alındı.

Veteriner Meltem Dimişgi'nin bakımını yaptığı peçeli baykuş, ıslak mama, tavuk ve ciğerle beslendi.

"Fışfış" isimi verilen baykuş, DKMP Çanakkale Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu ve Veteriner Dimişgi tarafından Radar Tepesi mevkisinde doğal ortamına bırakıldı.