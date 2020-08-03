Yavru olarak bulunan orman baykuşu büyüdü
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Yavru olarak bulunan orman baykuşu büyüdü

Yavru olarak bulunan orman baykuşu büyüdü Van'da bu yıl 100 yaban kuşu doğaya kazandırıldı Van'da yavruyken bulunan ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde koruma altına alınan orman baykuşu sağlıklı bir şekilde büyüdü ve yakın zamanda...

03.08.2020 11:55 | Son Güncelleme: 03.08.2020 12:00

Yavru olarak bulunan orman baykuşu büyüdü

Van'da bu yıl 100 yaban kuşu doğaya kazandırıldı

VAN - Van'da yavruyken bulunan ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde koruma altına alınan orman baykuşu sağlıklı bir şekilde büyüdü ve yakın zamanda doğaya bırakılacak.

Van'da 45 gün önce yuvasından düşen ve duyarlı vatandaşlar tarafından bulunarak Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen orman baykuşu burada koruma altına alındı. Süre içinde bakımı yaptırılan ve sağlıklı bir şekilde büyüyen orman baykuşu sağlıklı bir şekilde büyüdü. Büyüyen ve uçmaya başlayan baykuş, önümüzdeki günlerde doğaya bırakılacak. Ayrıca bu yıl Van Gölü Havzasında çeşitli nedenlerle yuvasından ayrı düşen 100 yaban kuşuna ev sahipliği yapan merkez, bu kuşlardan büyük çoğunluğunun tedavisini ve bakımını yaparak doğaya geri kazandırdı.

"Yakın zamanda doğaya bırakılacak"

İHA muhabirine konuşan Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, tedavisi tamamlanan orman baykuşun yakın zamanda doğaya bırakılacağını belirtti. Her dönemde kendilerine farklı türden yaban hayvanı getirildiğini ifade eden Merkez Müdürü Prof. Dr. Aslan, "Üremeye bağlı olarak bu sene bize çok yavru yaban hayvanı geldi. Çeşitli sebeplerle anneden ayrılmış ve güçsüz düşmüş yavrular bize getirildi. Getirilen hayvan türleri mevsime göre değişiklik göstermektedir. Bunun sebebi ise bazı kuşların kuluçkadan çıkışı mart ayından, haziran ayına kadar ulaşmasından kaynaklanmaktadır. Son olarak elimizde orman baykuşu yavrusu bulunmaktadır. Bunun yanı sıra bir kerkenez ve bir şahin yavrusu bulunmaktadır. Büyütülen yavru kuşlar bahçemizden doğaya salınacaktır. Bu sene 100'e yakın yuvandan ayrılmış kuşu tedavi edip büyük kısmını doğayla buluşturduk. Orman baykuşu da yakında doğayla buluşacak" dedi.

(YLM-ŞAK-Y)

Yavru olarak bulunan orman baykuşu büyüdü

Kaynak: İHA

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