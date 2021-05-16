- Artvin'de iki aylık oğlakların sahipleriyle arasındaki dostluk dikkat çekiyor
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- Artvin'de iki aylık oğlakların sahipleriyle arasındaki dostluk dikkat çekiyor

- Artvin'de iki aylık oğlakların sahipleriyle arasındaki dostluk dikkat çekiyor
İhlas Haber Ajansı / ADEM GÜNGÖR - Haberler | Yaşam

- Artvin'de iki aylık oğlakların sahipleriyle arasındaki dostluk dikkat çekiyor Artvin'de iki aylık oğlakların sahipleriyle arasındaki dostluk dikkat çekiyor.

- Artvin'de iki aylık oğlakların sahipleriyle arasındaki dostluk dikkat çekiyor

ARTVİN - Artvin'de iki aylık oğlakların sahipleriyle arasındaki dostluk dikkat çekiyor. Sahiplerinin yanından bir an olsun ayrılmayan oğlaklar, sahibinin omuzundan da inmiyor.

Artvin merkeze bağlı Seyitler Köyü'nde yaşayan Emine ve Mevlüt Gökdemir çifte ait üç oğlak, omuzlardan inmiyor. Anne keçilerin bakamadığı oğlakları sahiplenen ve elleriyle besleyen Gökdemir çifti, oğlaklarla sıkı bir dostluk kurmuş durumdadır.

Günlük köy işleriyle uğraşan Mevlüt Gökdemir'in iş yapmasına izin vermeyen oğlaklar, sahipleriyle sürekli oynamak istiyor. Sırtlarına ve omuzlarına çıkıp atlayarak oyun oynayan oğlakların şirin halleri görenleri gülümsetiyor.

- Artvin'de iki aylık oğlakların sahipleriyle arasındaki dostluk dikkat çekiyor
- Artvin'de iki aylık oğlakların sahipleriyle arasındaki dostluk dikkat çekiyor
- Artvin'de iki aylık oğlakların sahipleriyle arasındaki dostluk dikkat çekiyor
- Artvin'de iki aylık oğlakların sahipleriyle arasındaki dostluk dikkat çekiyor
- Artvin'de iki aylık oğlakların sahipleriyle arasındaki dostluk dikkat çekiyor
- Artvin'de iki aylık oğlakların sahipleriyle arasındaki dostluk dikkat çekiyor
- Artvin'de iki aylık oğlakların sahipleriyle arasındaki dostluk dikkat çekiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM GÜNGÖR

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