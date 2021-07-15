Yavru leyleği, düştüğü yuvasına itfaiyeciler yerleştirdi
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Yavru leyleği, düştüğü yuvasına itfaiyeciler yerleştirdi

Yavru leyleği, düştüğü yuvasına itfaiyeciler yerleştirdi
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir - Haberler | Güncel

AĞRI'da yavru leylek, düştüğü elektrik direğindeki yuvasına itfaiye ekiplerince alınıp, bırakıldı.

AĞRI'da yavru leylek, düştüğü elektrik direğindeki yuvasına itfaiye ekiplerince alınıp, bırakıldı. 

Taşkent köyünde elektrik direğinin üzerinde yuva yapan yavru leylek, yöre halkının maskotu haline geldi. Leyleğin bugün yuvasından düştüğünü gören köylüler, Ağrı Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede köye ulaşan itfaiye görevlileri, yavru leyleği alıp, yeniden yuvasına yerleştirdi. Köylüler, itfaiye ekibine teşekkür etti. 


Yavru leyleği, düştüğü yuvasına itfaiyeciler yerleştirdi
Yavru leyleği, düştüğü yuvasına itfaiyeciler yerleştirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Demir

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