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Yavru köpeklere jandarma şefkati

Yavru köpeklere jandarma şefkati
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesinde ormanlık alanda terk edilmiş ve aç halde bulunan yavru köpekleri jandarma ekipleri kurtardı.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde ormanlık alanda terk edilmiş ve aç halde bulunan yavru köpekleri jandarma ekipleri kurtardı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ormanlık bölgede yağmurdan ıslanmış ve aç vaziyetteki yavru köpeklere yardım elini uzattı. Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timi, yavru köpekleri bölgeden alarak, hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezine teslim etti. Jandarma ekiplerinin duyarlı davranışı vatandaşların takdirini topladı. - AYDIN

Yavru köpeklere jandarma şefkati

Yavru köpeklere jandarma şefkati

Yavru köpeklere jandarma şefkati

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