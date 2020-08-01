Yavru köpek sürüden ayrılan kuzuyu böyle getirdi
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Yavru köpek sürüden ayrılan kuzuyu böyle getirdi

Tunceli'de bir yavru köpek, sürüden geride kalan kuzuyu boynundan tutarak sürünün en başına kadar götürdü.

Yavru köpek sürüden ayrılan kuzuyu böyle getirdi
01.08.2020 14:49 | Son Güncelleme: 01.08.2020 16:03

Tunceli'de bir yavru köpek, sürüden geride kalan kuzuyu boynundan tutarak sürünün en başına kadar götürdü. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tunceli'nin Perteki ilçesine bağlı Arpalı köyünde yaşayan Sinan Çelik'in Malak cinsi yavru köpeği, sürüden geride kalan Ramonov cinsi kuzuyu boynundan yakalayarak sürünün en başına kadar götürdü. Köpeğin kuzuyu götürdüğü o anlar ise Çelik tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Köpeğin henüz yavru olmasına rağmen sürüyü ciddi şekilde sahiplendiğini dile getiren Sinan Çelik, "Sürüden ayrılan koyun ve kuzuları etraflarında gezerek toparlıyor. Geride kalanları sürüye yetiştiriyor. En son geç kalan bir kuzuyu sürünün en başına kadar götürdü. Ben de o anlarını kaydettim" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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