Yavru Köpek Kuzey İyileşiyor - İstanbul

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu yaralanan ve İstanbul'a getirilerek tedavi altına alınan yavru köpek Kuzey'in sağlık durumu iyiye gidiyor.

Yaralı Kuzey, Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra tedavi için Sarıyer'deki İstanbul Veteriner Tıp Merkezine gönderildi.

Tedavi için İstanbul'a getirildiğinde yumuşak doku enfeksiyonu ve kemik enfeksiyonu bulunan Kuzey'in, müdahalelerle önce doku enfeksiyonunun önüne geçildi, kemik enfeksiyonu da tamamen ortadan kalktı.

Enfektik dokular Kuzey'in vücudundan uzaklaştırıldı ve enfeksiyonla ilgili hayati riski bulunmuyor.

Arka ayağındaki yumuşak doku ve kemik enfeksiyonları iyileşen Kuzey'e daha sonra yürüyebilmesi için bir ameliyat yapılması planlanıyor. Kuzey'in ön ayağının şu an için iyi durumda olması nedeniyle buraya ek bir operasyon yapılmayacak.

Kuzey'in 3 ayağını iyileştiren veterinerler, 4'üncü ayağı kurtarmak için çalışıyor. Bu ayak da grefle kurtarılırsa herhangi bir sorun kalmayacak ve yavru köpek Kuzey, yürümeye, koşmaya başlayacak, hayatını sürdürmeye devam edecek.

İstanbul Veteriner Tıp Merkezi Veteriner Hekimi Tamer Saka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yavru köpek Kuzey'in genel durumunun iyi olduğunu, aşılarına başlandığını söyledi.

Enfektik kemikleri vücuttan uzaklaştırdıklarını anlatan Saka, yaralı bölgenin yumuşak dokuyla kapandığını ve Kuzey'in bundan sonraki süreçte büyük olasılıkla "gref" denilen yöntemle tedavi edileceğini anlattı.

Saka, vücutta kaburga kemiklerinin bulunduğu bölgelerden kemik alarak, aradaki kemik kayıplı noktaya plakayla sabitleyeceklerini aktardı.

Kuzey'in yüzde 90 eski yaşantısına devam edeceğini vurgulayan Saka, "Ön ayağını baston bacak gibi kullanacak. Arka ayak eklem bölgeleri sabit olduğu için yüzde 70-80 sağlam bir ayak gibi kullanacak. Yani bu operasyonlar bittikten, tedaviler sona erdikten sonra Kuzey hem yürüyebilecek hem koşabilecek. Yüzde 90 tamamen iyileşecek." diye konuştu.

Tamer Saka, Kuzey'in kemiklerindeki iyileşmeye ilişkin, "Ön taraf zaten kendini kurtardı, oraya herhangi bir operasyon seçeneğimiz şu an için söz konusu değil. Arka ayakla alakalı bir operasyon tercihimiz olacak. Onu da bir kemik grefiyle vücudun başka bir noktasından oraya kemik taşıyarak aradaki kayıplı bölgeye operasyonla yerleştireceğiz. Buradaki seçeneğimiz bu olacak. Büyüme plakları da devam ettiği için o kemik, normal arka ayak boyutlarında veya çok daha milimlik kısalmalarla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kuzey'le ilgilenenlerin, gelip görenlerin ve telefonla durumunu soranların olduğunu dile getiren Saka, şu an için Kuzey'i kimsenin sahiplenmediğini kaydetti.

Mardin Valiliği'nin yavru köpek Kuzey'le ilgilendiği ve masraflarını karşıladığı için şimdilik sahiplenme durumunun söz konusu olmadığını ifade eden Saka, şunları kaydetti:

"Kuzey'in genel durumu iyi. Yavru bir köpeğin klinikte kalması, burada yaşantısına devam etmesi enfeksiyon hastalıkları açısından riskli olduğu için aşılarına başlandı. Bu aşamada da aşı takvimini uygulamaya devam ediyoruz. Çok birincil derecede riskli olan hastalıklara karşı aşıları şu an yapılıyor. Ortopedik ve travmatik yönden bizde kalıyor ama bunun tedavisini yaparken Kuzey'i bir enfeksiyon hastalığından kaybetmek istemeyiz. Kötü bir olaydan dolayı bize geldi ama buradan çıktığında da inşallah bunların hepsini unutup hayatına devam eder. Kuzey'in taburcu olma süreci de yaklaşık 2 ay civarını bulur."