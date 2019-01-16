Yavru Köpek Kulakları Kesilmiş Halde Bulundu

Isparta'da yavru bir köpek sokakta kulakları kesilmiş halde bulundu.

Sokak hayvanlarını besleyen gönüllüler tarafından Ayazmana ve Halıkent Mahallesi arasındaki bölgede kulakları kesilmiş halde bulunan yavru köpek görenlerin yüreklerini burktu. 2 buçuk aylık yavru köpek Isparta Sokak Hayvanları (ISHAYKO) Derneği Başkanı Aynur Gül Asem tarafından veteriner hekime götürülerek tedavi altına alındı. Yavru köpeğin gerekli kontrollerini yapan Veteriner Hekim Abdullah Koyun, köpeğin kulaklarından birinin ciddi işitme kaybı oluşturabilecek düzeyde dipten kesildiğini ve müdahale edilmezse kapanabileceğini söyledi. Koyun, "Kim bilir ne kadar acı çekti. Ama bunun için mutlaka bir tedavi lazım" dedi.

"Besleme alanında bu halde bulundu"

Aynur Gül Asem ise, "Bir üzücü olay daha yaşadık. Bu yavrucak, bir arkadaşımız tarafından besleme alanında besleme yapılırken sokakta bulundu. Bu şekilde kulakları kesilmiş ve terk edilmiş veya bahçesinden kendisi de kaçmış olabilir. Yavrunun kulaklarını makasla kesmişler ve bu şekilde bırakmışlar. Yaraları çok ağır. Çok dibinden kesildiği için uzun bir tedaviye ihtiyacı var" dedi.

"'Köpekler vahşidir' diyen insanlara söylemek istediğim de bu; bunlar insansız yaşayamazlar"

Yavru köpeğin insanlar tarafından kendisine yapılan tüm eziyetlere rağmen oldukça sakin olduğuna değinen ISHAYKO Başkanı Asem, "Her şeye rağmen hala insanları seviyor, hala bizlere güveniyor. Özellikle, 'köpekler vahşidir' diyen insanlara söylemek istediğim de bu. Bunlar insansız yaşayamazlar. Ne yaparsanız yapın, hala daha güvenleri var ve biz onların güvencesiyiz" şeklinde konuştu.

Başkan Asem yavru köpeği bu hale getiren veya getirenleri gören, bilen ve tanıyanların kendilerine bildirilmesini istedi.

Yavru köpeğin tahminen 2-2,5 aylık olduğunu söyleyen Asem, "Bu yavrucak, büyük ırk olduğu için olduğundan daha büyük gösteriyor ama yaş olarak çok küçük. Daha doğru dürüst dişleri bile çıkmamış" ifadelerini kullandı.

ISHAYKO olarak yavru köpeğin bakımını ve tedavisini üstlendiklerini kaydeden Asem, "Bu yavrumuz iyileştikten sonra sahiplendirmeye çalışacağız. İnşallah güzel ve bu acılarını unutturan bir yuva bulur. Hayvanlar bizlere Allah'ın emanetleridir ve lütfen bizler de bu emanetlere sahip çıkalım" ifadelerine yer verdi. - ISPARTA

Kaynak: İHA