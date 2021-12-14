Yavru köpek kanalizasyon borusuna sıkıştı

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kanalizasyon borusuna sıkışan köpek yavrusu için seferber olan itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışmayla köpeği sıkıştığı yerden kurtardı.

Alınan bilgilere göre, Marangozlar ve Keresteciler Sitesi yakınlarında kanalizasyon borusunda bir köpek yavrusunun sıkıştığı ihbarı alan itfaiye ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, sıkışan yavru köpeğe ulaşmak için kepçeyle alanı kazdı. Yaklaşık bir saat süren kurtarma çalışması sonrası yavru, sıkıştığı yerden yara almadan kurtarıldı.

Köpek yavrusu tedavi ve bakımı yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - ŞANLIURFA