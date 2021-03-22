Yavru köpek balığının başına takılan plastik halkayı çıkardı
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Yavru köpek balığının başına takılan plastik halkayı çıkardı

22.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:10
Yavru köpek balığının başına takılan plastik halkayı çıkardı

BARTIN'da balıkçılık yapan Atakan Yaman (21), ağına yakalanan camgöz cinsi yavru köpek balığının başına plastik halka takıldığını gördü.

BARTIN'da balıkçılık yapan Atakan Yaman (21), ağına yakalanan camgöz cinsi yavru köpek balığının başına plastik halka takıldığını gördü. Yaman, plastik halkadan kurtardığı yavruyu yeniden denize bıraktı.

Mugada tatil beldesinde balıkçılık yapan Atakan Yaman, dün teknesi ile denize açılarak ağ attı. Yaman, bir süre sonra denizden çektiği ağlarına camgöz cinsi yavru köpek balığı yakalandığı, başına ise plastik şişelerin kapaklarında bulunan halkanın takıldığını gördü. Kerpetenle köpek balığını halkadan kurtaran Yaman, daha sonra onu tekrar denize bıraktı.Plastiğin balığın başında derin iz bıraktığını söyleyen Atakan Yaman, insanların denizlere attığı plastik atıkların nelere yol açabileceğinin bir örneğinin yaşandığının altını çizerek, biraz daha duyarlı olunmasını istedi.


- Bartın
Yavru köpek balığının başına takılan plastik halkayı çıkardı
Yavru köpek balığının başına takılan plastik halkayı çıkardı
Yavru köpek balığının başına takılan plastik halkayı çıkardı
Yavru köpek balığının başına takılan plastik halkayı çıkardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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