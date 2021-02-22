Yavru köpek annesinin olduğu köyün yolunda donmak üzereyken bulundu
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Yavru köpek annesinin olduğu köyün yolunda donmak üzereyken bulundu

22.02.2021 09:33 | Son Güncelleme: 22.02.2021 09:38
Yavru köpek annesinin olduğu köyün yolunda donmak üzereyken bulundu

KARS'ın Selim ilçesine bağlı Yassıca köyünde oturan Selçuk Sevinç, 10 kilometre uzaklıktaki Baykara köyünden 2 yavru köpeği alarak evine götürdü.

KARS'ın Selim ilçesine bağlı Yassıca köyünde oturan Selçuk Sevinç, 10 kilometre uzaklıktaki Baykara köyünden 2 yavru köpeği alarak evine götürdü. Sevinç ailesi, sahiplendikleri köpeklere 'Boncuk' ve 'Nazar' ismini verdi. Ailenin sevgiyle baktığı köpeklerden 'Nazar', annesinin olduğu köyün yolundaki karlı arazide yürürken haber için bölgede olan gazeteciler tarafından bulundu. Soğuktan titrediği görülen köpeği alan gazeteciler, Yassıca köyüne götürdü. Kaybettikleri köpeklerini bulan Sevinç ailesi, gazetecilere teşekkür etti.

Yassıca köyünde besicilik yapan, 4 çocuk babası Selçuk Sevinç, 3 hafta önce köylerine 10 kilometre uzaklıktaki Baykara köyünden 2 yavru köpek aldı. Ahırda yer yaptığı yavruları süt ile besleyen Sevinç ailesi, köpeklere 'Boncuk' ve 'Nazar' ismini verdi. Selçuk Sevinç, yavrulardan 'Nazar'ın 2 gün önce gece saatlerinde kaybolduğunu fark etti. Dışarı çıkarak yavru köpeği arayan Sevinç ailesi, bulamayınca büyük üzüntü ile eve döndü. Sümeyye Sevinç (13) ise sabaha kadar uyamadı ve ağladı. 

GAZETECİLER BULDUAnnesinin olduğu Baykara köyü yolunda donma tehlikesi geçiren yavru köpeği bölgede haber çalışması yapan gazeteciler buldu. Gazeteci Oğuzhan Özcan, yavru köpeği kurtarmak için karla kaplı araziye girdi. Kucağına aldığı köpeği dereden karşıya geçirirken ıslanan Özcan, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olduğunu ve yavru köpeğin titrediğini söyledi. Aç ve halsiz olduğunu fark ettikleri yavru köpeğin karnını bisküvi ile doyuran gazeteciler, Yassıca köyüne dönerek sahibini aradı. Uzun uğraşlar sonucu Sevinç ailesine ulaşarak yavru köpeği teslim eden gazeteciler, sevince ortak oldu. 'BÜYÜK İHTİMALLE ANNESİNİ ÖZLEDİ'Yavru köpek 'Nazar'a kavuşan Sevinç ailesi, hemen süt içirerek karnını doyurdu. Yavrunun ahırdaki yerini hazırlayan Selçuk Sevinç, "3 hafta önce yavruları almak için Baykara köyünden getirmiştik. Büyük bir ihtimalle 'Nazar' ismini verdiğimiz yavru köpek annesini özlemiş olacak ki aldığımız köye giderken gazeteciler görmüş. Kaybolduğu gece aşırı kar yağışı vardı. Çok aradık ama bulamadık. Kızım Sümeyye hiç uyumadı ve hep ağladı. Köpeği çok seviyordu. Yavrumuza kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Bulup bize ulaştıran gazeteci arkadaşlara da çok teşekkür ederim" diye konuştu.'SABAHLARA KADAR ONU DÜŞÜNÜDÜM'

'Nazar' ismini verdiği yavru köpeğine kavuştuğu için çok mutlu olan Sümeyye Sevinç ise "'Nazar'ım bulunduğu için çok mutluyum. Kendisini çok aradık ama bulamadık. Onu sabahlara kadar hep düşündüm; 'Acaba ne yapıyor, ne yedi, ne içti?' diye çok merak ettim. Şimdi yanımda ve çok mutluyum" dedi.


Yavru köpek annesinin olduğu köyün yolunda donmak üzereyken bulundu
Yavru köpek annesinin olduğu köyün yolunda donmak üzereyken bulundu
Yavru köpek annesinin olduğu köyün yolunda donmak üzereyken bulundu
Yavru köpek annesinin olduğu köyün yolunda donmak üzereyken bulundu
Yavru köpek annesinin olduğu köyün yolunda donmak üzereyken bulundu
Yavru köpek annesinin olduğu köyün yolunda donmak üzereyken bulundu
Yavru köpek annesinin olduğu köyün yolunda donmak üzereyken bulundu
Yavru köpek annesinin olduğu köyün yolunda donmak üzereyken bulundu
Yavru köpek annesinin olduğu köyün yolunda donmak üzereyken bulundu
Yavru köpek annesinin olduğu köyün yolunda donmak üzereyken bulundu
Yavru köpek annesinin olduğu köyün yolunda donmak üzereyken bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir ALTUNOK

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