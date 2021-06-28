Yavru köpeğin yüzüne batan olta iğnesi çıkarıldı
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Yavru köpeğin yüzüne batan olta iğnesi çıkarıldı

Yavru köpeğin yüzüne batan olta iğnesi çıkarıldı
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçe sahili limanında yavru köpeğin yüzüne batan olta iğnesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince çıkartıldı.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçe sahili limanında yavru köpeğin yüzüne batan olta iğnesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince çıkartıldı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, limanda dolaşan yavru köpeğin gözüne yakın bir bölgeye olta iğnesi battığını fark etti. Ekipler, kerpetenle olta iğnesini çıkardı. Sağlık durumu iyi olan yavru köpek, daha sonra veteriner kontrolüne götürüldü.

  


Yavru köpeğin yüzüne batan olta iğnesi çıkarıldı
Yavru köpeğin yüzüne batan olta iğnesi çıkarıldı
Yavru köpeğin yüzüne batan olta iğnesi çıkarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel

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