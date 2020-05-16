Yavru köpeğin tedavisi için makam aracı ile 250 km yol gitti
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Yavru köpeğin tedavisi için makam aracı ile 250 km yol gitti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, hayvan barınağına bırakılan omuriliği kırık olan köpek yavrusunu, tedavisinin yapılması amacıyla makam aracıyla 250 kilometre uzaktaki Gaziantep'e götürdü.

Yavru köpeğin tedavisi için makam aracı ile 250 km yol gitti
16.05.2020 17:02 | Son Güncelleme: 16.05.2020 17:02

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, hayvan barınağına bırakılan omuriliği kırık olan köpek yavrusunu, tedavisinin yapılması amacıyla makam aracıyla 250 kilometre uzaktaki Gaziantep'e götürdü. Veterinere teslim edilen yavru köpeğin eski sağlığına kavuşması için tedavisine başlandı.

İncelemelerde bulunmak üzere Nurhak yolu üzerindeki hayvan barınağına giden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, hayvan sever vatandaşlar tarafından yaralı bir köpek yavrusu bırakıldığını öğrendi. Barınak görevlileri ile birlikte yavru köpeğin tutulduğu bölüme giden Başkan Gürbüz, hayvanın hareket etmekte çok zorlandığını görünce durumu veterinere bildirdi. Yapılan muayenede yaralı köpeğin, omuriliğinin kırık olduğu ortaya çıktı. Elbistan'da bu tür bir operasyonu yapacak kapsamlı ekipman bulunmaması üzerine harekete geçen Başkan Gürbüz, yavru köpeğin tedavisi için 250 kilometre uzaktaki Gaziantep'te bir veteriner kliniği ile irtibat kurdu. Makam aracının koltuğuna bıraktığı yavru köpekle birlikte birkaç saatlik yolculuğun ardından Gaziantep'e ulaşan Başkan Gürbüz, yaralı hayvanı tedavisi için veterinere teslim etti.

Anlamlı bir duyarlılık örneği sergileyen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, "İnsanlık vazifemizi yerine getirdiğimizi düşünüyorum" dedi.

Yavru köpeğin eski sağlığına kavuşmasını ümit ettiğini belirten Başkan Gürbüz, "Bu yavru köpek, belediyemize ait hayvan barınağına bırakılmıştı. Hayvan sever hemşerilerimiz, yaralı olduğunu ve tedavi edilmesi gerektiğini ifade etmişler. Buradaki bakıcı arkadaşlarımız da ellerinden geleni yapmışlar. Sağlık durumu hiç iyi değildi. Veterinerle görüşme yaptık ve durumu anlattık. Onlar da yavru köpeğin omuriliğinin kırık olduğunu ve ameliyattan başka bir tedavi yöntemi bulunmadığını dile getirdiler. İlçemizde hayvanlara bu tür operasyonları yapacak kapsamlı ekipman olmaması üzerine makam aracımıza alıp Gaziantep'e kadar getirdik. Burada kliniğe teslim ettik. İnşallah operasyonun ardından eski sağlığına kavuşacak" değerlendirmesinde bulundu.

Bu dünyayı hayvanlarla birlikte paylaştıklarını anımsatan Başkan Gürbüz, "Onlar bizim can dostlarımız. Bu dünyayı onlarla birlikte paylaşıyoruz ve birlikte yaşıyoruz. Ağzı ve dili olmayan bu canlardan birinin derdine derman olabildiysek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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