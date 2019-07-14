Yavru köpeğin imdadına itfaiye yetişti

Muğla'da başını demir kapının korkuluklarına sıkıştıran yavru köpeği itfaiye ekipleri uzun bir uğraş sonucu kurtardı.

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde başını demir kapının korkuluklarına sıkıştıran köpek yavrusu itfaiye ekiplerinin titiz bir çalışması sonucu kurtarıldı.

Menteşe Düğerek Mahallesi Gündoğdu sokakta Deniz Ay isimli vatandaşın oturduğu evin demir avlu kapısının korkuluklarına başını sıkıştıran yavru köpeğin kurtarılması için Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar sonrası Büyükşehir İtfaiyesi Menteşe Grup Amirliği'nden AKS ekibi olay yerine yönlendirildi.

Gece saatlerinde yaşanan olayda başkasına ait olduğu öğrenilen küçük bir yavru köpeğin kurtarılması için ekipler önce daire şeklindeki demiri kesti. Kapıdan kurtulan yavru köpeğin başında kalan yuvarlak demir metali ekipler köpeğe zarar gelmeden başından çıkardı.

Mahalle sakinlerinin de meraklı bakışlarla izlediği olay sonrası köpek yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılınca tekrar sokağa bırakılarak gözden kayboldu. Köpek yavrusunun kurtarılma anını çocuklar da izlerken, köpek kurtarıldıktan sonra çocukların ilgi odağı oldu.

Kaynak: İHA