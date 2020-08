Yavru köpeği göz göre göre ezen sürücü: "Onun geçmesini mi bekleyecektim" Yavru köpeği göz göre göre ezen sürücü: "Onun geçmesini mi bekleyecektim" Anne köpek, minibüsün altında kalan yavrusunun başından saatlerce ayrılmadı İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan akaryakıt istasyonunda, bir minibüsün ezdiği yavru köpek can verdi.

Yavru köpeği göz göre göre ezen sürücü: "Onun geçmesini mi bekleyecektim"

Anne köpek, minibüsün altında kalan yavrusunun başından saatlerce ayrılmadı

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan akaryakıt istasyonunda, bir minibüsün ezdiği yavru köpek can verdi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, olayda yavrusunun can çekiştiğini gören annenin hali görenlerin içini sızlattı.

Edinilen bilgiye göre olay Evka 3 Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre benzinliğe gelen 45 J 1510 plakalı bir minibüs, alanda yürüyen yavru köpeği ezerek üstünden geçti. Yavru köpek acı içerisinde çırpınarak ve can çekişerek yaşamını yitirdi. Yavrusunun can çekiştiğini gören anne köpek ise yanına geldi ve dakikalarca yavrusunu yalayarak acısını dindirmeye çalıştı. Yavru köpeği ezen minibüsün şoförü ise akaryakıt istasyonu çalışanların tüm çabalarına rağmen olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

O anlar güvenlik kamerasında

Öte yandan yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde minibüsün yavru köpeğin üzerinden geçtiği, ezilen köpeğin can çekiştiği ve annesinin yanına gelerek müdahale etmeye çalıştığı anlar kaydedildi.

Cevabı 'Onun geçmesini mi bekleyecektim' oldu

Akaryakıt istasyonu bitişiğindeki bir iş yeri çalışanı ve olayın görgü tanıklarından olan Deniz Yıldırım (24), minibüs şoförünün olaya ilişkin 'Onun geçmesini mi bekleyecektim' dediğini iddia etti. Yıldırım, "Dün sabah 07.00 civarında gerçekleşti olay ben de buradaydım. Beyaz bir minibüsün şoförü yavru köpeği göz göre göre ezdi. İstasyon görevlileri adamın arkasından gitti ve aracı durdurdu. Adamın cevabı 'Onun geçmesini mi bekleyecektim' oldu. Bu adamın cezalandırılmasını istiyoruz. Polise şikayet ettik; şikayetimizi gönderebildiğimiz her yere ulaştırdık. Bir an önce en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Köpeklerde olan vicdan ve merhamet bu insanlarda yok"

Yavrusunun ezildiğini gören annenin çabalarına da açıklamasında değinen Deniz Yıldırım, "Yavrusu minibüsün altında kaldıktan sonra annesi hemen yanına koştu. Köpeklerde bile olan vicdan ve merhamet ne yazık ki bu insanlarda yok. Biz yavruya müdahale etmeye çalışsak da annesi izin vermedi, yaklaştırmadı yavrusunun yanına" dedi.

Kaynak: İHA