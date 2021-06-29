MANİSA YAVRU KÖPEĞE SOPAYLA DAYAĞA 1033 TL CEZA
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MANİSA YAVRU KÖPEĞE SOPAYLA DAYAĞA 1033 TL CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, polise yavru köpeği sopayla dövdüğü ihbar edilince gözaltına alınan M.Ç. (70), 'Hayvanları Koruma Kanunu'na gereği 1033 TL ceza kesilip, serbest bırakıldı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, polise yavru köpeği sopayla dövdüğü ihbar edilince gözaltına alınan M.Ç. (70), 'Hayvanları Koruma Kanunu'na gereği 1033 TL ceza kesilip, serbest bırakıldı.

Yörük Mahallesi 335 Sokak'ta, dün saat 23.00 sıralarında, yavru köpeğe sopayla vurulup, eziyet edildiğini öne süren çevredekiler, polise bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, yavru köpeği alıp, Salihli Belediyesi Hayvan Barınağı görevlilerine teslim etti. Sokak köpeği, Belediye Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı. Köpeğe eziyet ettiği belirtilen M.Ç. ise sopayla birlikte polis merkezine götürüldü. M.Ç., 'Hayvanları Koruma Kanunu' gereği 1033 TL ceza kesilerek, serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

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-İşkence gören köpeğin görüntüsü

-Köpeğin tedavi edilmesinden görüntü

Haber - Kamera: Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa), (DHA)

MANİSA YAVRU KÖPEĞE SOPAYLA DAYAĞA 1033 TL CEZA
MANİSA YAVRU KÖPEĞE SOPAYLA DAYAĞA 1033 TL CEZA
MANİSA YAVRU KÖPEĞE SOPAYLA DAYAĞA 1033 TL CEZA
MANİSA YAVRU KÖPEĞE SOPAYLA DAYAĞA 1033 TL CEZA
MANİSA YAVRU KÖPEĞE SOPAYLA DAYAĞA 1033 TL CEZA
MANİSA YAVRU KÖPEĞE SOPAYLA DAYAĞA 1033 TL CEZA
MANİSA YAVRU KÖPEĞE SOPAYLA DAYAĞA 1033 TL CEZA
MANİSA YAVRU KÖPEĞE SOPAYLA DAYAĞA 1033 TL CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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