Yavru Kızıltilki barınağa teslim edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yavru Kızıltilki barınağa teslim edildi

Yavru Kızıltilki barınağa teslim edildi Muğla'da vatandaşalar tarafından bulunan bir aylık yavru Kızıltiki rehabilitasyon sürecini tamamlaması için Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Barınağına teslim edildi.

Yavru Kızıltilki barınağa teslim edildi
28.04.2020 19:35 | Son Güncelleme: 28.04.2020 19:36

Yavru Kızıltilki barınağa teslim edildi

MUĞLA - Muğla'da vatandaşalar tarafından bulunan bir aylık yavru Kızıltiki rehabilitasyon sürecini tamamlaması için Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Barınağına teslim edildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde doğal ortamda tek başına bulunan bir aylık dişi yavru Kızıltilki önce Doğa Koruma ve Milli Parklar Fethiye şefliğine, ardından rehabilitasyon sürecini tamamlaması için Muğla Büyükşehir Belediyesi geçici hayvan barınağına teslim edildi.

Seydikemer ilçesinin kırsal mahallesinde bulunan yavru Kızıltilki vatandaşlar tarafından önce eve getirilerek burada beslendi. Kızıltilki (Vulpes vulpes) daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası Doğa Koruma ve Milli Parklar Fethiye şefliği Kızıltilkiyi teslim aldı. Veteriner hekimler tarafından gerekli kontrolleri yapılan yavru tilki rehabilitasyon sürecinin tamamlanması amacı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine gönderildi.

Büyükşehir Belediyesine ait bakımevi veteriner hekimleri ve personelince gerekli bakım ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından yavru Kızıltilki bulunduğu yerde tekrar doğal ortama bırakılacak.

Yavru Kızıltilki barınağa teslim edildi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı Haber
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak Haber
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1, 2 ve 3 Mayıs'ta ilan edilecek sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge yayınladı Haber
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1, 2 ve 3 Mayıs'ta ilan edilecek sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge yayınladı
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler Haber
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu Haber
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu
Elazığ'dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı Haber
Elazığ'dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü
İstanbul'da evlat cinayeti! Aile apartmanından taşınmak isteyen oğlunu öldürdü
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Fotoğraf çektirmek isteyen kadın, falezlerden düşerek feci şekilde can verdi
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın duygulandıran açıklaması: Yemin ederim en önemli şey sağlıktır
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın duygulandıran açıklaması: Yemin ederim en önemli şey sağlıktır
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?
Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı
Mourinho'nun transfer etmek istediği Ted Smith, sosyal medyadaki yorumlar nedeniyle 24 yaşında futbolu bıraktı
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Ormanda nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra'ya ömür boyu hapis cezası istendi
Yangın çıkan evde 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yangın çıkan evde 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Portekiz'de karantinada bulunan Cristiano Ronaldo, İtalya'ya dönme kararı aldı
Portekiz'de karantinada bulunan Cristiano Ronaldo, İtalya'ya dönme kararı aldı
ABD'de 'Evde kal' uygulamasını protesto eden grubun lideri koronavirüse yakalandı
ABD'de "Evde kal" uygulamasını protesto eden grubun lideri koronavirüse yakalandı
Arjantin'de lig iptal edildi, küme düşme 2 yıl süreyle kaldırıldı
Arjantin'de lig iptal edildi, küme düşme 2 yıl süreyle kaldırıldı
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak
Son dakika: Beylikdüzü'nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi
Son dakika: Beylikdüzü'nde İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi
Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi 1 milyar lirayı bulabilir
Koronavirüs salgınının Süper Lig'e etkisi 1 milyar lirayı bulabilir
Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi
Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: İş yeri aracını özel işlerinde kullanan tazminatsız kovulur
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: İş yeri aracını özel işlerinde kullanan tazminatsız...
Fenerbahçe'den MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nun VAR açıklamasına tepki: Algı yaratmaya çalışıyor
Fenerbahçe'den MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu'nun VAR açıklamasına tepki: Algı yaratmaya çalışıyor
Rusya'dan Hafter'in tek taraflı 'devlet başkanlığı' ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz
Rusya'dan Hafter'in tek taraflı "devlet başkanlığı" ilanına tepki: Bunu onaylamıyoruz
Koranavirüsü yenen 17 günlük bebek alkışlarla taburcu edildi
Koranavirüsü yenen 17 günlük bebek alkışlarla taburcu edildi
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Virüsü kendi laboratuvarımızda başarıyla izole ettik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Virüsü kendi laboratuvarımızda başarıyla izole ettik
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 92 artarak 2 bin 992'ye yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Hulusi Akar Naci Bostancı Devlet Bahçeli
Magazin Harun Tan Sibel Can Murat Dalkılıç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Falcao Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman Roberto Carlos
Daha Fazla Türk Mayıs Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Yavru Kızıltilki barınağa teslim edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 20:38:52. #1.15#
title