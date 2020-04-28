Yavru Kızıltilki barınağa teslim edildi
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Yavru Kızıltilki barınağa teslim edildi

Muğla'da vatandaşalar tarafından bulunan bir aylık yavru Kızıltiki rehabilitasyon sürecini tamamlaması için Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Barınağına teslim edildi.

Yavru Kızıltilki barınağa teslim edildi
28.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:33

Muğla'da vatandaşalar tarafından bulunan bir aylık yavru Kızıltiki rehabilitasyon sürecini tamamlaması için Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Barınağına teslim edildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde doğal ortamda tek başına bulunan bir aylık dişi yavru Kızıltilki önce Doğa Koruma ve Milli Parklar Fethiye şefliğine, ardından rehabilitasyon sürecini tamamlaması için Muğla Büyükşehir Belediyesi geçici hayvan barınağına teslim edildi.

Seydikemer ilçesinin kırsal mahallesinde bulunan yavru Kızıltilki vatandaşlar tarafından önce eve getirilerek burada beslendi. Kızıltilki (Vulpes vulpes) daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası Doğa Koruma ve Milli Parklar Fethiye şefliği Kızıltilkiyi teslim aldı. Veteriner hekimler tarafından gerekli kontrolleri yapılan yavru tilki rehabilitasyon sürecinin tamamlanması amacı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine gönderildi.

Büyükşehir Belediyesine ait bakımevi veteriner hekimleri ve personelince gerekli bakım ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından yavru Kızıltilki bulunduğu yerde tekrar doğal ortama bırakılacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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