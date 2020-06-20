Yavru kızıl geyik ve karacaya bebek gibi bakılıyor
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Yavru kızıl geyik ve karacaya bebek gibi bakılıyor

Yavru kızıl geyik ve karacaya bebek gibi bakılıyor Nesli tükenmekte olan Kızıl Geyik Yavrusu biberonla besleniyor Bolu'da bulunarak Düzce'ye getirilen ve nesli tükenmekte olan Kızıl Geyik Yavrusu, Efteni Yaban Hayatı Geliştirme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde uzmanlar tarafından gözetim...

20.06.2020 01:15 | Son Güncelleme: 20.06.2020 02:28

Yavru kızıl geyik ve karacaya bebek gibi bakılıyor

Nesli tükenmekte olan Kızıl Geyik Yavrusu biberonla besleniyor

DÜZCE - Bolu'da bulunarak Düzce'ye getirilen ve nesli tükenmekte olan Kızıl Geyik Yavrusu, Efteni Yaban Hayatı Geliştirme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde uzmanlar tarafından gözetim altına alınarak bebek gibi bakılmaya başlandı. Yavru Geyik, merkezde biberonla besleniyor.

BolU'da sokak köpeklerinin saldırısından vatandaşlar tarafından kurtarılan, annesi yapılan aramalara rağmen bulunamayan Kızıl Geyik Yavrusu, Düzce'de bulunan Efteni Yaban Hayatı Geliştirme ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Burada veteriner hekimler tarafından kontrolden geçirilen yavru geyik doğal hayata alıştırılması için uzman ekipler tarafından bebek gibi bakılıyor. Nesli tükenmekte olan Kızıl Geyik yavrusu bebek gibi bakılarak biberon ile besleniyor. Ayrıca, Düzce'de vatandaşlar tarafından bulunarak Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilen yavru karaca da merkezde bakılan diğer bir yavru. Karaca yavrusuda özel olarak bakılarak biberonla besleniyor.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek, nesli tükenmekte olan Kızıl Geyik yavrusu için özel doğal alan parkuru oluşturduklarını doğaya alıştıktan sonra bulunduğu bölgede salınacağını dile getirdi.

Yavru kızıl geyik ve karacaya bebek gibi bakılıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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