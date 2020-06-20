Yavru kırlangıçlar yıkımı durdurdu
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Yavru kırlangıçlar yıkımı durdurdu

Yavru kırlangıçlar yıkımı durdurdu Anne kırlangıcın feryadı ekipleri harekete geçirdi Pendik'te köy konağı yapımı için eski bir binanın yıkımı sırasında feryat ederek uçan kırlangıç, belediye ekiplerinin dikkatini çekti.

20.06.2020 10:38 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:50

Yavru kırlangıçlar yıkımı durdurdu

Anne kırlangıcın feryadı ekipleri harekete geçirdi

İSTANBUL - Pendik'te köy konağı yapımı için eski bir binanın yıkımı sırasında feryat ederek uçan kırlangıç, belediye ekiplerinin dikkatini çekti. Bir süre sonra yıkımı durduran ekipler, yaptıkları inceleme sonrasında binada kırlangıç yuvası olduğunu tespit etti. Pendik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne haber verilmesinin ardından, içinde 5 yavru kırlangıcın bulunduğu yuva güvenli bir bölgeye alındı.

Pendik Kurtdoğmuş Köyü'nde Pendik Belediyesi tarafından köy konağı yapımına başlandı. Konak yapımı için eski bina ekipler tarafından yıkılmaya başlandı. Yıkım sırasında belediye ekipleri bir kırlangıcın adeta feryat ederek bina çevresinde uçtuğunu fark etti. Ekipler hemen yıkımı durdurarak, binayı incelemeye başladı. Yapılan incelemede binanın bir bölümünde kırlangıç yuvası tespit edildi. Yıkım durdurularak, Pendik Belediyesi Veteriner İşleri Birimi'ne haber verildi. Ekipler, alana gelerek, içerisinde beş yavru kırlangıcın bulunduğu yuvayı alarak güvenli bir bölgeye götürdü. Ekiplerin dikkati sayesinde yavru kırlangıçlar kurtarıldı. O anlar da kameralarca kaydedildi.

Kurtdoğmuş Mahallesi Muhtarı Muhammed Ali Özyurt, "Köy konağımızı yenisini yapmak için belediye ekiplerimiz yıkıyor. ekiplerimiz binayı yıkarken kuş yuvası olduğunu fark ettiler. Yıkımı durdurdular ekiplerimiz. Veteriner Hizmetleri ekipleri geldi. Yuvayı bozmadan yavrularla beraber yeni bir yere nakil edecekler. Belediye başkanımıza ve bütün personeline çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Yavru kırlangıçlar yıkımı durdurdu

Kaynak: İHA

Manşet

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