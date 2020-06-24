Yavru kırlangıç, itfaiye merdiveni ile yuvasına koyuldu OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, yere düşen yavru kırlangıç, itfaiye ekiplerinin merdiveniyle yeniden yuvasına konuldu.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, yere düşen yavru kırlangıç, itfaiye ekiplerinin merdiveniyle yeniden yuvasına konuldu.

Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi'nde bulunan Kadirli Belediyesi hizmet binasının 2'nci katına onlarca yuva yapan kırlangıçlardan birinin yavrusu, yere düştü. Bu sırada belediye önünden geçen Yiğit Aslansofuoğlu, düşen yavru için itfaiyeden yardım istedi. Ekipler itfaiye merdiveni ile yavruyu yeniden yuvasına koydu. İtfaiyecilere teşekkür eden Yiğit Aslansofuoğlu, bir yavru kuşun hayatının kurtulmasına vesile olmaktan mutlu olduğunu söyleyerek, itfaiye ekiplerine gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: DHA