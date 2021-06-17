Yavru kerkenez tedavi altına alındı
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Yavru kerkenez tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yavru kerkenez tedavi altına alındı Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yaralı halde buldukları yavru kerkenezi tedavi altına aldı.

Yavru kerkenez tedavi altına alındı

BURSA - Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yaralı halde buldukları yavru kerkenezi tedavi altına aldı. Yavru kerkenez, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına bırakılacak

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, bu kez yavru bir kerkenezi misafir etti. Yaralı olarak bulunan yavru kerkenez, Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde görevli veteriner hekimler tarafından tedavi edildi. Kanadında, uçmasını engelleyen yara bulunan ve açlıktan dolayı güçsüz kalan kerkenez, gerekli bakımın ardından sağlığına kavuşturuldu. Kontrol amaçlı bir süre daha Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde gözetim altında tutulacak olan yavru kerkenez, iyileşince doğal ortamına bırakılacak.

Osmangazi Belediyesi Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde yavru kerkenezin tedavisini yapan Veteriner Hekim Kadir Özdemir, "Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yaralı halde bulunan yavru kerkeneze yaptığımız muayenede kanadında bir yara olduğunu fark ettik. Ortopedik olarak herhangi bir sıkıntısı yok. Beslenemediği için zayıf kalmış ve güçsüzleşmiş. Gerekli tetkikleri yaptık ve serum tattık. Sağlığına kavuştuğunda doğal ortamına bırakacağız" dedi.

Yavru kerkenez tedavi altına alındı
Yavru kerkenez tedavi altına alındı
Yavru kerkenez tedavi altına alındı
Yavru kerkenez tedavi altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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