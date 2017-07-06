Yavru Kerkenez Kuşları Koruma Altına Alındı

Aksaray'da bir evin çatısında bulunan 9 yavru kerkenez kuşu, koruma altına alındı.



Hamidiye Mahallesi'nde tamir edilen bir evin çatısında yavru kerkenezleri gören kişi, durumu yetkililere bildirdi.



Orman ve Su İşleri Aksaray Şube ekiplerince evden alınan 9 yavru kerkenez kuşu, koruma altına alındı.



Şube Müdürü Necati Gökçe, gazetecilere yaptığı açıklamada, yavru kuşların kendi başlarına hayatta kalabilecek duruma geldiklerinde tekrar doğaya bırakılacağını kaydetti.