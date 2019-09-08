Yavru kediyi kurtaran itfaiyeci gözyaşlarına hakim olamadı

08.09.2019 11:53

İtalya 'da kırsal alandaki bir çiftlik evindeki kanalda sıkışan yavru kediyi kurtaran itfaiye memuru Matteo, gözyaşlarına hakim olamadı. O anlar sosyal medyada ilgi çekti.

İtalya'nın Toskana bölgesindeki kırsal alanlardan Massa Carrara'daki bir çiftlik evindeki kanaldan gelen kedi seslerini duyan sakinler, itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun uğraşlar sonucu kanalda sıkışan yavru kediyi kurtarabildi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, itfaiye memuru Matteo'nun kediyi sıkıştığı yerden eline aldığı, elindeki yavru kediye bakarak "Ağlıyor musun?" diye sorduğu ve ardından gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Daha sonra yavru kediyi bir kutuya koyan Matteo, çalışma arkadaşlarına sarılarak mutluluk gözyaşları döktü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yoğun ilgi çekerken; Matteo için "İyi bir insan" yorumları yapıldı.

Kaynak: DHA