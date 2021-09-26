Yavru kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü

KOCAELİ'de, iki duvar arasında sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı. İtfaiye eri İbrahim Ethem, kalbi duran kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü.

Olay, Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Vardar Sokak'ta meydana geldi. İki duvar arasında yavru bir kedinin sıkıştığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekibi, kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Kedinin kalbinin durduğunu fark eden itfaiye eri İbrahim Ethem, parmağıyla kalp masajı yaparak hayata döndürdü. İtfaiyeci Ethem, tekrar nefes almaya başlayan kediye eliyle su içirdi. Sağlıklı olduğu anlaşılan yavru kedi, bulunduğu bölgede bırakıldı.