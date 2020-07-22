Yavru kediyi çöpe atmışlar
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Yavru kediyi çöpe atmışlar

Yavru kediyi çöpe atmışlar Temizlik işçileri buldukları kediyi şırıngayla besleyerek hayata döndürüp veterinere teslim etti Mersin'in Tarsus ilçesinde çöpe atılan yavru kediyi, temizlik işçileri buldu.

22.07.2020 16:28 | Son Güncelleme: 22.07.2020 16:36

Yavru kediyi çöpe atmışlar

Temizlik işçileri buldukları kediyi şırıngayla besleyerek hayata döndürüp veterinere teslim etti

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde çöpe atılan yavru kediyi, temizlik işçileri buldu. Kediyi Temizlik Müdürlüğüne getiren işçiler ilk olarak şırıngayla besleyerek hayata döndürdü, daha sonra veterinere teslim etti.

Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü işçileri Melih Eker ve İbrahim Çıdam, çöp konteyneri içinde bulunan kapalı bir poşetten sesler duydu. Bir an tereddüt ettikten sonra poşeti açıp içine bakan işçiler, yavru kediyi buldular.

Girne Mahallesinde çöp konteynerinde aldıkları yavru kediyi ilk olarak Temizlik İşleri Müdürlüğüne getiren Eker ile Çıdam, burada şırıngayla beslediler.

İşçiler, burada yavru kediyi bir süre sevdikten sonra Tarsus Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine teslim ettiler.

Yavru kediyi çöpe atmışlar

Kaynak: İHA

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