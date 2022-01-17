YAVRU KEDİYİ ARACIN MOTORUNDAN ÇIKARMAK İÇİN KEDİ SESİ DİNLETTİLER - Haberler
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YAVRU KEDİYİ ARACIN MOTORUNDAN ÇIKARMAK İÇİN KEDİ SESİ DİNLETTİLER

YAVRU KEDİYİ ARACIN MOTORUNDAN ÇIKARMAK İÇİN KEDİ SESİ DİNLETTİLER
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da itfaiye ekibi, lüks minibüsün motor kısmına giren yavru kediyi kurtarabilmek için cep telefonundan kedi sesi dinletti.

ANTALYA'da itfaiye ekibi, lüks minibüsün motor kısmına giren yavru kediyi kurtarabilmek için cep telefonundan kedi sesi dinletti.

Olay, saat 11.00 sıralarında Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi Ziraat Fakültesi otoparkında meydana geldi. Lüks minibüs sahibi Sevgi Akçan, yolda seyir halindeyken aracının motor kısmından kedi sesi geldiğini fark etti. Aracını otoparka çeken Akçan, kaputu açtığında kedi sesini duyunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayıp, yardım istedi. Adrese gelen itfaiye ekibi, motor kısmında olduğu anlaşılan yavru kediyi kurtarmak için uzun süre uğraştı. Ekipteki bir kişi, yavru kedinin motordan çıkması için cep telefonundan kedi sesi dinletti. Buna rağmen kedi bulunamayınca tutanak tutan itfaiye ekibi, olay yerinden ayrıldı.

Kedinin motordan çıkıp gitmiş olabileceğini söyleyen araç sahibi Sevgi Akçan, "O bir can taşıyor. Ona bir şey olursa üzülürüm. Bu yüzden arayıp, ekiplerden yardım istedim. Sanıyorum bulunduğu yerden inip gitmiş" dedi.

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Akdeniz Üniversitesi, Minibüs, İtfaiye, kedi, Güncel, Haber

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