İstanbul'da Yavru Kediye Tecavüz Eden Sapık Yakalandı
İstanbul Eyüp'te yavru kediye tecavüz ettiği öne sürülen zanlı, ekipler tarafından başlatılan çalışma sonrası gözaltına alındı.
Son günlerde hayvanlara şiddet olaylarının arttığı Türkiye, yeni bir vaka ile yıkıldı. İstanbul'un Eyüp ilçesinde bir kişinin yavru kediye tecavüz ettiği iddiası sosyal medyada yankı buldu.
SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI
Bu korkunç haber özellikle Twitter'da ve İnstagram'da hızlı bir şekilde yayılınca polis çalışma başlattı ve yakalanan zanlı Alibeyköy Şehit Atıf Ödül Polis Merkezi'ne götürüldü.
HAYVANSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ
Polis merkezinin önünde toplanan hayvanseverler şüpheliye tepki gösterdi. Evinde işkence aletleri, çocuk istismarı görüntüleri ve kedi kılları olduğu tespit edilen sapık, Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.
Ömür Gedik de attığı tweetle olayı doğruladı;
YORUMLAR (99)
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Tüm cahilleri öldüreceksin. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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deprasyona girdim bu şereşsiz yüzündenCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Yeter ya yeminle yeter nedir bu ya ne istiyosunuz sapiklar ya gidin kesin kurtulun etrafa zarar verceginize nedir bu kudiruklukCevap Yaz Yayından Kaldır
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ne biçim bir dünya oldu burasıCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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dunya degil turkiye kotu oldu, dirilis diriliyoruz ya malumCevap Yaz 1 Yayından Kaldır