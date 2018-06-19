İstanbul'da Yavru Kediye Tecavüz Eden Sapık Yakalandı

Son günlerde hayvanlara şiddet olaylarının arttığı Türkiye, yeni bir vaka ile yıkıldı. İstanbul'un Eyüp ilçesinde bir kişinin yavru kediye tecavüz ettiği iddiası sosyal medyada yankı buldu.

SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Bu korkunç haber özellikle Twitter'da ve İnstagram'da hızlı bir şekilde yayılınca polis çalışma başlattı ve yakalanan zanlı Alibeyköy Şehit Atıf Ödül Polis Merkezi'ne götürüldü.

HAYVANSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ

Polis merkezinin önünde toplanan hayvanseverler şüpheliye tepki gösterdi. Evinde işkence aletleri, çocuk istismarı görüntüleri ve kedi kılları olduğu tespit edilen sapık, Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Ömür Gedik de attığı tweetle olayı doğruladı;