YAVRU KEDİNİN YARDIMINA İLKADIM TEMİZLİK İŞLERİ EKİPLERİ KOŞTU
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YAVRU KEDİNİN YARDIMINA İLKADIM TEMİZLİK İŞLERİ EKİPLERİ KOŞTU

YAVRU KEDİNİN YARDIMINA İLKADIM TEMİZLİK İŞLERİ EKİPLERİ KOŞTU
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ÇÖP KONTEYNERINA DÜŞEN YAVRU KEDİNİN YARDIMINA İLKADIM TEMİZLİK İŞLERİ EKİPLERİ KOŞTUİlkadım Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri Hançerli mahallesinde bulunan yeraltı çöp konteynerinin içine düşen yavru kediyi kurtarmak için seferber oldu.

ÇÖP KONTEYNERINA DÜŞEN YAVRU KEDİNİN YARDIMINA İLKADIM TEMİZLİK İŞLERİ EKİPLERİ KOŞTU

İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri Hançerli mahallesinde bulunan yeraltı çöp konteynerinin içine düşen yavru kediyi kurtarmak için seferber oldu.

İlkadım ilçesi Hançerli mahallesinde yeraltı çöp konteynerinin içinden kedi sesi geldiğini duyan mahalle sakinleri, belediye görevlilerini arayarak yardım istedi. Saatlerce kurtarılmayı bekleyen yavru kedinin imdadına İlkadım Belediyesinin temizlik işleri görevlileri yetişti. İhbarın yapıldığı adrese gelen belediye yetkilileri, kediyi kurtarmak için seferber oldu. Yeraltı çöp konteynerini vinç ile kaldıran görevliler, üzerine çöp yığınları dökülen yavru kediyi kurtarmak için, konteynerin bulunduğu kuyunun içine girdi. Yavru kediye zarar gelmemesi amacıyla titiz bir çalışma gerçekleştiren temizlik ekiplerinin müdahalesi 1 saati aşkın sürdü. Dikkatli ve titizlikle çalışan ekipler çalışma sonrasında kediyi sıkıştığı yerden kurtarmayı başardı. Kurtarma çalışmasının tamamlanması ile itfaiye ekipleri büyük sevinç yaşarken kedinin şaşkınlığı ve korkusu ise gözlerinden okundu.

Kaynak: Habermetre

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YAVRU KEDİNİN YARDIMINA İLKADIM TEMİZLİK İŞLERİ EKİPLERİ KOŞTU - Haberler
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