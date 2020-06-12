Yavru kedinin saklandığı midibüs hakkında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı Yavru kedinin saklandığı midibüs hakkında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı Araç sahibi kediyi kurtarıp midibüsü polise teslim etti Kedi kurtarıldı, midibüs otoparka çekildi Antalya'da motor bölümüne kedi giren midibüsün, yakalamasının olduğu ortaya çıktı.

Yavru kedinin saklandığı midibüs hakkında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı

Araç sahibi kediyi kurtarıp midibüsü polise teslim etti

Kedi kurtarıldı, midibüs otoparka çekildi

ANTALYA - Antalya'da motor bölümüne kedi giren midibüsün, yakalamasının olduğu ortaya çıktı. Midibüsün içerisinden çıkarılan kedi çocuklar tarafından sevgi çemberine alınırken, midibüs ise otoparka çekildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde parkta oynayan çocukların ihbarı üzerine Emek Mahallesi 3007 sokağa giden Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, park halindeki midibüsün motor bölümünde kedi olduğunu belirledi. Midibüsten dışarı çıkan kedi çocuklardan korkarak yeniden midibüsün altına girerek tekerleri arasına saklandı. Kedinin araçtan çıkarılabilmesi amacıyla midibüs sahibine ulaşmak isteyen trafik ekibi, merkezden araç sahibine ulaşılmasını isterken, yapılan kontrolde kedinin içerisine kaçtığı 07 C 74568 plakalı midibüsün Manavgat Vergi Dairesi tarafından yakalamasının bulunduğu belirlendi.

Bir süre sonra aracın başına gelen araç sahibi aracın altına yatmak suretiyle yavru kediyi aracın altından çıkardı. Araçtan çıkarılan yavru kedi parkta oynayan çocuklar tarafından paylaşılamadı. Aç ve susuz olduğu gözlenen yavru kedi çocukların bir süre sevmelerinin ardından bir mahalle sakini tarafından sahiplenilerek götürüldü. Kedi sayesinde yakalaması olduğu belirlenen midibüs ise, gerekli işlemlerin ardından olay yerine çağrılan çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: İHA